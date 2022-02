Ex vincitore di Amici e pupillo di Garrison: oggi è un grandissimo ballerino

La scuola di talenti più famosa di Canale 5, Amici di Maria De Filippi sforna delle vere stelle. Nel corso degli anni si sono succeduti una serie di artisti che hanno avuto un certo successo, sia che si tratti del mondo della danza che del panorama musicale. Il protagonista di oggi era il pupillo di Garrison, lo riconoscete?

Le storie possono cambiare, come anche le stelle in scena, ma una cosa resta: il talento! La bravura dei giovani concorrenti di Amici, è indiscutibile. Non solo per gli spettacoli posti in essere, ma anche per la strada che questi compiono una volta fuori dal format. Un aspirante ballerino professionista, allievo di Garrison, rende davvero orgoglioso il suo maestro. Il motivo? Ha ballato sui palchi più famosi e con delle star mondiali!

La classe non è acqua, ma senza dubbio per raggiungere grandi obiettivi è necessario impegnarsi al 100%. Diciamo che la strada che intraprendono coloro che vogliono fare parte del mondo dello spettacolo, non è per niente facile. La ragione? Competitività, invidie e duro lavoro sono solo una parte del successo.

Di recente, la Amici ha fatto parlare di sé per i primi quattro allievi ammessi al serale, condizione di cui non tutti sono stati davvero contenti. E’ chiaro che ognuno ha il suo favorito, ma i litigi non mancano neanche tra gli insegnanti.

Il protagonista di oggi è stato fonte di accese critiche tra questi ultimi, soprattutto è stato difeso con le unghie e con i denti da Garrison. Adesso, si può confermare che qualcuno in fondo, sul suo conto, si era sbagliato, ma non il suo insegnante.

Dal palco di Amici a quelli mondiali: Garrison orgoglioso

Come se non bastasse all’interno del programma, è salato fuori un colpo di scena inaspettato. Al serale ci sarà un ospite d’eccezione, insomma un vero e proprio successo! Così, tra vecchi e nuovi talenti, non si può non parlare del protagonista di oggi, il quale sta portando avanti una carriera ricca di traguardi e grandi soddisfazioni. Allora, vi ricordate dell’all’allievo di Amici tanto sostenuto da Garrison?

Si tratta proprio di Giuseppe Giofrè! E qui lo vedete benissimo in foto con Ariana Grande, Camila Cabello e Taylor Swift! E sono solo alcuni dei nomi con i quali il bravissimo ballerino ha collaborato. Si ricordano anche Jennifer Lopez e Britney Spears! Innanzitutto, cosa ha fatto nel programma di Amici l’allievo prediletto di Garrison?

Ha portato una ventata di ottimo New Style, lo stile di Hip Hop che nel 2012 ha divagato nella scuola di Canale 5 e in quelle di danza sparse per tutta Italia. Dall’anno in cui ha vinto non si è mai fermato, da allora vive a Los Angeles e sta diventando sempre più bravo.

Attualmente vive a Londra, perché l’America sta vivendo una fase delicata dall’arrivo del covid-19, e lui stesso non si è sentito a suo agio. Così, dedica le giornata a fare crossfit e a ballare, prendendosi cura di sé stesso. Afferma che è felice di lavorare all’Estero, perché in Italia non sempre i ballerini vengono valorizzati al massimo, e racconta il suo rapporto con Taylor Swift, la cantante con cui ha lavorato di più:

“Molto umile, infatti adoro lavorare con lei perché sembra mia cugina, è come se lavorassi in famiglia. Negli anni è diventata l’artista con cui ho legato di più, anche perché ha tantissime attenzioni verso i suoi ballerini: quando entra stringe la mano a tutti, vuole sapere il nome di tutti. Crea un’atmosfera in sala che ti scalda il cuore e ti rende fiero del lavoro che stai facendo.”

L’allievo di Garrison conclude confessando che ha iniziato a ballare proprio grazie ai video di Britney Spears, e che lavorare con lei è stato un sogno che è diventato realtà. Insomma, una belle storia, dove vince senza dubbio la voglia di ballare e il talento puro.