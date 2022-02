Manuel Bortuzzo ancora assente al GF Vip: le parole per la fidanzata Lulù

Manuel Bortuzzo ancora assente al Grande Fratello Vip: il nuotatore fa sentire la sua presenza alla fidanzata Lulù con un gesto importante.

Manuel Bortuzzo, dopo aver saltato le ultime puntate del Grande Fratello Vip 2021 essendo risultato positivo. Manuel dovrebbe tornare in studio giovedì 3 marzo durante una diretta Instagram. Non potendo sentire la fidanzata Lulù, Manuel ha deciso di scrivere un post su Twitter con cui ha ribadito il suo amore per Lulù. Inoltre, tra le storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha mostrato ciò che ha fatto per Lulù e che quest’ultima scoprirà quando uscirà dalla casa di Cinecittà.

Innamoratissimo di Lulù, Manuel sente profondamente la mancanza della fidanzata. Al giorno in cui potrà riabbracciarla mancano solo due settimane e, in attesa del 14 marzo, giorno della finalissima, Manuel ha affidato a Twitter il suo stato d’animo.

Manuel Bortuzzo, la nuova dedica alla fidanzata Lulù: “Ho bisogno di sentire il tuo profumo”

E’ una forte dedica d’amore quella che Manuel ha scelto di scrivere su Twitter alla fidanzata Lulù con cui ha vissuto un’intensa storia all’interno della casa del Grande Fratello Vip e con cui sta progettando il futuro.

“Ho bisogno di sentire la tua pelle sotto le mie mani, di respirare il tuo profumo e farti appoggiare la testa su di me quando ti senti stanca. Ho bisogno di sentire le mie dita tra i tuoi capelli, di prenderti e baciarti quando meno te lo aspetti. I’m waiting you my love”, ha scritto Manuel che, durante la quarantena, guardando in diretta una discussione tra Lulù e Delia Duran, ha reagito in modo inaspettato.

Manuel, inoltre, per mostrare a Lulù quello che è stato il suo percorso dalla casa, sta raccogliendo tutto ciò che fa per lei. Tra le storie del suo profilo Instagram, ha così pubblicato due brevi filmati condividendo con i followers il gesto fatto per la fidanzata.

Manuel che, già per il quinto mesiversario si era lasciato andare ad un gesto importante, ha così deciso di far stampare le loro foto più belle del percorso fatto in casa. Manuel, tuttavia, ha scelto anche di far stampare le foto singole di Lulù dei suoi giorni in casa senza di lui.

Ha stampato e stampa ogni momento. Ogni loro foto. Ogni foto di lei. Piango e verso fiumi. Si . Ammetto.

🥺🤧💜 cosa nn siete manu’ #gfvip #fairylu #luluemanuel pic.twitter.com/3gDlbrSwS8 — Lola Grullita 🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) February 28, 2022

Un gesto che ha emozionato i fan che, esattamente come Manuel, hanno fatto partire il countdown per la finalissima del Grande Fratello Vip.