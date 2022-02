Maneskin, l’annuncio che spiazza i fan: era inevitabile

Maneskin, l’annuncio social che spiazza i fan, ma che tutti attendevano: la decisione della band era inevitabile.

I Maneskin sono stati la vera sorpresa musicale del 2021. Dopo aver partecipato all’undicesima edizione di X Factor, nel 2017, hanno conquistato il successo mondiale prima trionfando al Festival di Sanremo 2021 e poi all’Eurovision Song Contest 2021 che ha aperto alla giovane band romana le porte non solo degli altri Paesi Europei, ma anche degli Stati Uniti D’America.

Dopo aver girato il mondo per suonare, la scorsa estate, in alcuni importanti festival musicale e per partecipare, come ospiti, ad importanti trasmissioni tv, i Maneskin avrebbero dovuto portare la loro musica in giro per l’Italia e l’Europa con un vero tour. Tour che i fan della band aspettavano con ansia, ma che è stato rinviato come è stato annunciato nelle scorse settimane. Oggi, però, la band, attraverso i profili social ufficiali, ha diffuso un’ulteriore notizia relativa al tour.

Maneskin, l’annuncio inevitabile sul rinvio del tour

”Ciao a tutti, siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che dobbiamo rimandare l’intero tour a causa della situazione Covid. Siamo estremamente dispiaciuti. Abbiamo lavorato a lungo per questo tour e tutto era pronto per partire, ma sfortunatamente negli ultimi giorni abbiamo avuto brutte notizie in merito alle regole delle capienze nei locali. Non possiamo garantire tutti i concerti – precisa poi – perché ogni Paese ha le sue regole, e dobbiamo attenerci a questo, ovviamente, perché vogliamo che i nostri concerti si tengano in totale sicurezza per tutti. Siamo davvero molto dispiaciuti e speriamo di avere la possibilità di comunicarvi le nuove date il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza e supporto, siamo tutti insieme in questa situazione, dobbiamo solo resistere, ma torneremo, lo giuriamo, e sarà ancora più bello. Grazie ragazzi, vi amiamo!”.

Con tale annuncio, lo scorso gennaio, Victoria, Damiano, Ethan e Thomas che, a novembre, hanno aperto il concerto dei Rolling Stone, avevano spiegato le motivazioni del rinvio del tour. Entro il 1° marzo 2022, lo staff della band avrebbe dovuto comunicare le nuove date. Tuttavia, poco fa, con un messaggio pubblicato sui profili social, è arrivato un altro annuncio.

Con l’annuncio che vedete qui in alto, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che durante il tour negli stati Uniti hanno festeggiato un anniversario speciale, con tutto lo staff, hanno comunicato ai fan l’impossibilità di “definire le nuove date in questo momento di tensione per l’Europa e per il mondo intero“. La band, poi, esprime tutta la propria solidarietà alle persone che stanno soffrendo in questo periodo.