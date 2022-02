Nozze a Uomini e Donne? Il cavaliere svela tutto e scatena il web

Il cavaliere svela tutto: nozze a Uomini e Donne? Il web si scatena

Ah, che bello l’amore e quale posto migliore esiste per trovare la propria dolce metà se non al dating show di Uomini e Donne?!

Maria De Filippi, conduttrice del programma, ama formare coppie e con la sua bravura, ogni anno riesce a fare sbocciare nuovi amori che durano per anni, se non per sempre.

Qualcuno nello studio di Uomini e Donne sta proprio pensando al per sempre e sembra che abbia deciso di convolare a nozze. Si tratta di un cavaliere che si trova nel parterre maschile e ha delle idee ben precise.

Scopriamo quanto ha rivelato in merito al matrimonio e di chi si tratta

Nozze a Uomini e Donne? Massimiliano Bartolini svela tutto

Massimiliano Bartolini è entrato da poco a Uomini e Donne ed è già convinto di aver trovato la sua dolce metà.

Gemma Galgani aveva messo gli occhi su di lui, ma il cavaliere ha capito di provare un forte sentimento per Nadia Marsala. Massimiliano ha declassato in modo molto elegante la dama torinese e adesso ha voglia di creare una relazione solida con Nadia.

Il cavaliere viene invitato dal magazine di Uomini e Donne per parlare della sua storia con la dama romana e ha fatto delle rivelazioni romanticissime. Si capisce proprio che ha perso la testa per la Marsala.

“Mi sento un ragazzino al suo fianco, e credo che per lei valga lo stesso: giochiamo e scherziamo sempre” rivela Massimiliano e continua: “Sto vivendo un sogno quando sono a casa con Nadia, in quei pochi metri, mi sembra di essere in un castello“.

Bartolini poi racconta per quale motivo è rimasto folgorato dalla dama romana: “Nadia ha tutti i pregi del mondo: è una donna estremamente attenta. Era da tanto che non avevo una relazione e lei mi stupisce ogni attimo. Difetti ancora non ne vedo, a parte il fatto che è un po’ precisina, forse perché sono innamorato follemente“.

Massimiliano è cotto a puntino, ma anche la Marsala non scherza come ha raccontato in una passata intervista per il magazine.

Massimiliano è padre e non ha ancora fatto conoscere la sua amata alle figlie, ma ben presto lo farà. “Ancora non ne ho parlato con le mie figlie ma credo che guardando la meraviglia che siamo, possano essere solo che contente per noi. Ormai sono entrambe adulte e credo che sia arrivato il momento di essere felice, di stare bene” racconta il cavaliere al magazine del programma.

Ma ecco che Massimiliano rivela una notizia splendida: sta pensando alle nozze. “Io voglio stare dove è Nadia e sono pronto a trasferirmi a Roma da lei” rivela l’uomo e conclude con la notizia bomba: “Parlo sempre di matrimonio con lei anche se forse è prematuro, Nadia ha tirato fuori una parte di me nascosta e il matrimonio sarebbe il giusto coronamento di questa storia“.

Visualizza questo post su Instagram UN POST CONDIVISO DA UOMINI E DONNE (@UOMINIEDONNE)

La storia d’amore tra Nadia e Massimiliano è iniziata da poco, ma entrambi sono veramente innamorati. Tutti e due hanno rivelato di amarsi perdutamente e si guardano già da tempo con gli occhi a cuore. Speriamo che presto convoleranno a nozze grazie a Uomini e Donne