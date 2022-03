Matrimonio a prima vista Italia 2022: scintille tra gli sposi, l’amore è lontano

Superate le nozze al buio sull’altare, il primo passo delle coppie di Matrimonio a prima vista per conoscersi sul serio è iniziato

Nell’ottava edizione di Matrimonio a prima vista si inizia a fare sul serio. Le coppie entrano nella fase avanzata della conoscenza dopo essersi sposate al buio, il giorno stesso in cui si sono viste per la prima volta. Col viaggio di nozze inizia il periodo cruciale, perché i novelli sposi si isolano dal resto del mondo e cominciano il loro cammino assieme.

Ovviamente con loro lo staff del programma, ma non i familiari e gli amici, e quindi nemmeno la possibilità di sfogarsi o cercare qualche momento per stare da soli. Insomma, è una fase di conoscenza ma anche di intensa riflessione. Siamo alla terza puntata, ed è evidente come le coppie cominciano adesso a conoscersi e a entrare in una fase di maggiore confidenza reciproca.

Matrimonio a prima vista, subito scintille in una coppia di sposi. Come andrà a finire?

Ad esempio, Cristina non si preoccupa più per la differenza di età con Mattia, mentre Giorgia e Antonio sembra avere più un feeling di amicizia che di coppia. Tuttavia, la coppia più interessante sembra essere quella formata da Gianluca e Giorgia, per una questione di equilibrio che sembra lontana. I due, infatti, appaiono molto diversi tra loro. Addirittura lui sembra infastidito da lei, ma forse è soltanto questione di timidezza.

Tuttavia, spesso ha un atteggiamento provocatorio nei confronti di Giorgia, che è evidente come ci resti male. Quindi i due neo sposi più che una luna di miele all’insegna della conoscenza e della passione reciproca, sembrano vivere un’intensa e strategica fase di studio. Chissà cosa accadrà nelle prossime puntate, anche se oggi nessuna delle tre coppie sembra aver acceso la classica scintilla. La strada per il divorzio è già spianata o dobbiamo aspettarci qualche sorpresa?