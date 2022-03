Davide Silvestri, durissimo sfogo contro Lulù ma il motivo è assurdo

Davide Silvestri dopo la diretta con il Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad un durissimo sfogo contro Lulù Selassiè. Il motivo della sua rabbia ha mandato su tutte le furie il pubblico della rete. Ecco per quale motivo.

Davide Silvestri inizia a sentire la pressione dell’avvicinarsi della finale del GF Vip e non ha mai nascosto che più di tutti gli piacerebbe poter arrivare al podio e perché no portarsi a casa anche il titolo di vincitore. Purtroppo però spesso le nostre aspirazioni non vanno come vorremmo e nonostante l’ex stella di Vivere sia ancora in lizza per la vittoria non ha affatto reagito bene quando Lulù Selassiè ha scelto di nominarlo.

La Princess ha scelto di fare il suo nome perché è la persona con cui ha legato meno durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, ma per Silvestri tutto ciò è imperdonabile. Tanto da accusarla di essere falsa e bugiarda, ma non solo. Davide ha confidato di volerla massacrare, un po’ come fece quando perse le staffe con Soleil Sorge, con cui si è proprio sfogato subito dopo la diretta, e tutto questo non è andato affatto giù al pubblico che da casa segue tutto con attenzione.

Lulù Selassiè criticata da Davide Silvestri dopo la diretta con il GF Vip

Davide Silvestri non ha gradito la nomination di Lulù Selassiè, che invece, è stata eletta come seconda finalista del programma, e vuole vendicarsi contro di lei per il terribile torto che è convinto di aver subito. Per questo motivo, subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, che ha consolato un suo concorrente da un crollo in diretta, ha avvisato la sua compagna di merende di volerla punire e siccome non può votarla perchè è in finale colpirà sua sorella Jessica.

La furia di Davide Silvestri, come potete notare dal tweet incorporato poco più in basso, ma ce ne sono tantissimi questo è soltanto un piccolo esempio, è stata trovata del tutto immotivata ed esagerata in quanto la Princess si è limitata a votare la persona con cui ha legato di meno durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia e trovano eccessiva la sua reazione ad ogni nomination che riceva.

Mamma ragazzi ma si possono usare parole come “che schifo” “non merita niente” “la massacro” ad una ragazza di 23 anni per una nomination di merda a 3 puntate dalla finale?? Mamma mia l’Iguana è proprio come me lo sono sempre immaginata. #fairylu — Vale Fairy 💜 (@VSangiuls) March 1, 2022

Davide Silvestri contro Lulù Selassiè non ci è andato affatto leggero, ma il pubblico da casa vede e ascolta ogni cosa che viene trasmessa in onda e poi trae le sue conclusioni.