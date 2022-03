“Il futuro della Royal Family dipende da lei, è tutto nelle sue mani”

C’è una persona che potrebbe seriamente cambiare il futuro della Royal Family britannica. In meglio o in peggio? Ancora non si sa

Sono giorni intensi per la Royal Family, alle prese con le condizioni di salute della Regina Elisabetta. L’anziana sovrana è risultata positiva al Covid-19 alcuni giorni fa e alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna narrano di una forte preoccupazione per il suo futuro. Elisabetta II era stata ricoverata alla fine del 2021, per poi tornare a casa dopo alcuni giorni.

Già dopo quel ricovero le era stato consigliato di restare a riposo e Sua Maestà ha obbedito: nonostante un carattere molto forte, la Regina Elisabetta ha seguito le indicazioni dei medici ed ha rinunciato a tutti gli eventi pubblici di questi mesi, partecipando solo da remoto con alcuni video registrati e quasi mai dal vivo. Queste precauzioni sono necessarie per un evento che avverrà tra qualche mese.

A giugno, infatti, la Gran Bretagna si appresta a festeggiare il Giubileo di Platino di Queen Elizabeth. La sovrana è da settanta anni sul trono inglese, un traguardo invidiabile! Secondo le dichiarazioni di una persona molto vicina alla Royal Family, le sorti della corona inglese dipenderebbero da un membro molto importante della famiglia. Scopriamo insieme di chi si tratta e perché questa persona sarà decisiva per la monarchia britannica nei prossimi mesi.

“Kate sarà decisiva per la Royal Family”

Patrick Jephson è l’ex capo dello staff di Diana Spencer. Alcuni giorni fa ha rilasciato un’intervista al New York Post, nel corso della quale ha parlato di alcune vicende legate alla Royal Family. “Questo è un momento delicato e Catherine è la persona più importante all’interno della monarchia britannica”, ha dichiarato Jephson, il quale ha sottolineato tutta la sua stima per la Duchessa di Cambridge.

“Il futuro della famiglia dei Windsor dipende da Kate Middleton, non sto esagerando, lo penso veramente. In questo momento serve una figura in grado di rassicurare il popolo e nessuno è meglio di Catherine”. Parole al miele, dunque, nei confronti della moglie di William, probabilmente condivide dalla maggior parte del popolo britannico. Kate, infatti, è sempre al primo posto in tutti gli indici di gradimento che riguardano la Royal Family.

Dopo le vicende legate ai Sussex, ormai stabilmente negli Stati Uniti e lontani dalle vicende legate alla corona inglese, e dopo le peripezie legali del Principe Andrea, è necessario che la Royal Family si affidi ad una persona amata da tutti. Chi meglio di Kate? La duchessa ha il consenso popolare, è amata dai suoi parenti e sembra sempre felice quando partecipa con la sua famiglia ad eventi pubblici. Se l’anno del Giubileo di Platino, nonostante tutto, filerà liscio sarà anche (e soprattutto) merito di Catherine Middleton.