Arriva a Vite al limite con 312 kg: il cambiamento è assurdo

È stato uno dei pazienti di Vite al Limite che è arrivato a pesare e superare i 300 chili: le foto del prima e del dopo sono incredibili

Le storie di Vite al Limite raccontano sempre di grandi percorsi dal punto di vista umano. La curiosità del pubblico è soprattutto quella di scoprire come è avvenuto il cambiamento dopo il dimagrimento. I pazienti si presentano nella clinica del dottor Now in condizioni spesso molto complicate. Un peso che può raggiungere anche diversi quintali e che rende la vita di queste persone invalidante.

I casi più gravi riguardano soprattutto i ragazzi più giovani: non è piacevole vedere dei ventenni alle prese con questi problemi così seri. Uno di questi casi riguarda Justin Mcswain, che ad appena 28 anni vedeva la sua esistenza già seriamente compromessa dall’obesità grave. Il suo peso aveva raggiunto l’impressionante misura di ben 312 kg, impedendogli anche di andare a lavorare.

Vite al limite, l’incredibile cambiamento del 28enne che pesava oltre 300 kg

A quel punto il ragazzo ha dovuto decidere se proseguire verso una strada che sembrava già tracciata, o affidarsi a qualcuno per chiedere aiuto. E’ entrato nella clinica del dottow Nowzaradan e ha fatto la scelta giusta. Justin è diventato uno dei protagonisti di Vite al Limite, e subito ha dimostrato una grande forza di volontà e disponibilità al sacrificio. Per questo motivo ha seguito con grande attenzione le disposizioni del dottor Now e la dieta gli ha subito portato dei risultati incoraggianti.

Per fortuna l’operazione di bypass gastrico gli ha consentito di perdere ancora altro peso, fino a raggiungere una dimensione finalmente accettabile. Il cambiamento più importante, però, ha riguardato l’approccio del ragazzo alla vita. E’ riuscito a perdere in totale 142 chili, ma soprattutto a trovare un rapporto sano con il cibo.