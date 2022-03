“Altro che amore. Sta con lei per un motivo”: bordata clamorosa sul vippone

Il vippone è con le spalle al muro! Le ex concorrenti non hanno dubbi sul suo conto: tra i due non ci sarebbe nato l’amore durante l’esperienza al Grande Fratello Vip!

Nelle scorse ore la sincerità del vippone è stata messa in discussione. Nonostante il corso della sua, breve, esperienza nella casa del GF Vip abbia confidato di aver trovato l’amore della sua vita, in molti sembrerebbero dubitare nella sua buona fede, sospettando che quello che lo lega alla concorrente non sia fatto da reali sentimenti ma soltanto da voglia di voler apparire.

A sganciare la bomba sono state le ex concorrenti del programma. Non di quest’edizione, ma la terza, l’ultima che ha visto al timone del progetto Ilary Blasi. Stiamo parlando delle gemelle Silvia e Giulia Provvedi, le Donatella, che durante il corso della loro ospitata al GF Vip Party, format dedicato al reality che vede al timone del progetto Giulia Salemi e Gaia Zorzi, non ci sono affatto andate leggere scagliandosi contro Biagio D’Anelli, che durante il corso di questa recente esperienza ha ammesso di aver trovato l’amore al fianco di Miriana Trevisan.

Le Donatella hanno stroncato Biagio D’Anelli, convinte che il vippone sia interessato soltanto alla popolarità che questa relazione può dargli al momento e non a quello che potrebbe realmente diventare.

Biagio D’Anelli criticato da Le Donatella: il vippone è sotto attacco

Le gemelle Giulia e Silvia Provvedi non credono assolutamente al sentimento che sarebbe nato tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan al Grande Fratellop Vip, dove di recente c’è stata una confessione struggente nella Casa, sospettando che da parte di lui ci sia soltanto voglia di notorietà e nient’altro.

“Secondo me Biagio è stato ultimamente chiamato poche volte dentro la casa e quindi sentiva la mancanza dei riflettori“ hanno dichiarato le due cantanti, non mandandole di certo a dire nei confronti dell’ex opinionista di Barbara d’Urso, che ha scelto di partecipare per una seconda volta al reality show di successo di canale 5. “Lui sa parlare molto bene però al pubblico non è piaciuto“ hanno aggiunto senza troppi giri di parole.

“Secondo me non c’è tanta verità con Miriana, Biagio lo fa per visibilità, messaggi Instagram troppo plateali” hanno poi concluso, esprimendo il loro pensiero in toto per quanto riguarda questa relazione che ha destato non pochi sospetti anche da parte degli amici dell’ex ragazza di Non è la Rai, che l’hanno invitata ad aprire gli occhi su D’Anelli, anche se quest’ultimo ha ovviamente preso le distanze da tali sospetti sul suo conto durante il corso delle passate settimane.

Biagio D’Anelli sta prendendo in giro Miriana Trevisan? Soltanto il tempo potrà darci ragione su tutto questo.