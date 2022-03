“Ho paura”: confessione struggente al Grande Fratello Vip

Struggente confessione del vippone al Grande Fratello Vip 2021 a pochi giorni dalla finalissima. “Ho paura”, ammette durante uno sfogo.

Non nasconde un dolore del proprio passato il concorrente del Grande Fratello Vip 2021 che, dopo aver avuto un crollo durante l’ultima puntata con Alfonso Signorini al punto da aver pensato di abbandonare il reality, nella casa, si è lasciato andare ad uno sfogo confessando il motivo del suo stato d’animo.

Parlando con Delia Duran a cui ha deciso di raccontare una parte del suo passato svelando dettagli di un periodo doloroso e che ha paura possa ritornare a galla.

Lo sfogo di Antonio Medugno al Grande Fratello Vip: ecco il motivo del crollo in diretta

Antonio Medugno, nella casa del Grande Fratello Vip, a Delia Duran, ha raccontato di aver sofferto di problemi alimentari e di essersi fatto seguire da un professionista per riuscire a superare tutto.

“In passato mangiavo poco o nulla. Ho avuto problemi per questa cosa del mangiare. Andai dallo psicologo e gli dissi che non avevo più fame e non mangiavo. Anche ora mangio in fretta per paura che mi passi la fame ed è terribile. Quando entri in questo meccanismo ti immetti in una fase non buona” – riporta Biccy – “Oggi mangiavo veloce per il terrore che poi mi passasse l’appetito e non riuscissi più a ingerire nulla. A me fa paura pensare queste cose perché inizia tutto così“, ha raccontato Antonio Medugno che ha superato il televoto contro Nathaly Caldonazzo che, a sua volta, ha avuto un crollo nei giorni precedenti all’eliminazione.

“Qui dentro vivo sempre con questo pensiero, ultimamente di più. A me era passata questa cosa, erano anni che non vivevo questa fragilità mentale. La mia testa ora sta diventando troppo debole. Quando sono fragile mi si attaccano pensieri e cose che non voglio. Divento vulnerabile e ho paura di me stesso. Io mi sento che sto cadendo e questa è la verità”, ha aggiunto ancora Antonio durante uno sfogo con Delia Duran che l’ha ascoltato con attenzione come riporta Biccy.

Medugno che è l’ultimo concorrente ad aver varcato la porta rossa solo un mese fa si è anche confidato con Davide Silvestri il quale, invece, ha scatenato i commenti del web per la reazione che ha avuto di fronte alla nomination di Lulù e che gli utenti dei social giudicano eccessiva.