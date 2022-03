Ex protagonista di Uomini e Donne si lascia andare ad un durissimo sfogo dopo le critiche ricevute in seguito al ritorno in studio.

Una delle ex dame più amate del trono over di Uomini e donne si è lasciata andare ad uno sfogo sui social dopo aver ricevuto diverse critiche in seguito alla sua ultima apparizione in tv. Diversi utenti, infatti, commentando sui social, hanno criticato l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi che avrebbe fattotroppo uso dei ritocchini.

Di fronte alle critiche ricevute, l’ex dama che nel programma di Maria De Filippi ha trovato l’amore con cui vive oggi una bellissima storia che è stata coronata anche dalla nascita di una bambina, ha deciso di rispondere agli haters e difendere le proprie scelte personali.

Uomini e donne, ex dama sbotta per le critiche ricevute sui presunti ritocchini

E’ uno sfogo amaro quello a cui si è lasciata andare l’ex dama del trono over di Uomini e Donne sui social. Criticata dal pubblico per il presunto uso della chirurgia estetica, ha replicato così: “Pensate che un personaggio pubblico sia un oggetto da giudicare! E non vi vergognate neanche a metterci la faccia! Giudicare un aspetto fisico è umiliante, purtroppo la cattiveria esiste e siete voi”, ha scritto l‘ex dama su Instagram tornata in studio insieme al compagno, a sua volta ex cavaliere del trono over.

“Leoni da tastiera, cattivi, volgari, repressi, instabili, superficiali, meschini! Non vi dico di guardarvi allo specchio perché è dentro che fate schifo“, ha aggiunto Ursula. La dama in questione che si è lasciata andare allo sfogo è proprio Ursula Bennardo che, quattro anni fa, nello studio del dating show di Maria De Filippi che oggi ha trasformato Tina Cipollari in investigatrice, ha incontrato Sossio Aruta.

Ursula e Sossio, dopo essersi innamorati, hanno lasciato insieme la trasmissione superando, in seguito, alcuni momenti di difficoltà che hanno sempre superato. Nei progetti della coppia che ha allargato la famiglia con la nascita della piccola Bianca rendendo Ursula mamma per la quarta volta e Sossio papà per la terza volta (entrambi hanno avuto figli dal matrimonio precedente ndr) c’è anche il matrimonio.

Per ora, però, una data non c’è. A Maria De Filippi l’ex dama e l’ex cavaliere hanno spiegato di voler fare il grande passo quando sentiranno che è arrivato il momento giusto.