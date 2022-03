“La massacro”: Davide Silvestri choc su Lulù, il web reagisce così

Davide Silvestri senza pietà su Lulù Selassiè: il duro attacco durante la notte al Grande Fratello Vip, il web insorge per il motivo.

Davide Silvestri punta pesantemente il dito contro Lulù Selassiè a cui si era avvicinato nelle ultime settimane. Il gioco del Grande Fratello Vip 2021 è sempre più duro per i concorrenti ancora in gara. Alla finalissima del 14 marzo mancano solo due settimane e non è facile per gli inquilini della casa del Grande Fratello Vipo nominarsi a vicenda.

Al termine della quarantacinquesima puntata, sono così finiti al televoto per l’eliminazione Antonio Medugno, Davide Silvestri, Giucas Casella e Miriana Trevisan. Nel corso della puntata di giovedì 3 marzo, uno dei quattro nominati dovrà abbandonare definitivamente la casa. A nominare Davide è stata Lulù che ha dovuto scegliere tra persone con le quali ha un ottimo rapporto. Silvestri, tuttavia, non ha preso bene la scelta della principessa etiope al punto da essersi scagliato contro di lei.

Davide Silvestri medita vendetta contro Lulù Selassiè: il web si divide