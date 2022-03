Lettera di scuse al Grande Fratello Vip, ma la reazione è gelida

Arriva la lettere di scuse al Grande Fratello Vip e la reazione è veramente gelida

Il Grande Fratello Vip ha conquistato grandi ascolti durante l’ultima puntata andata in onda lunedì 28 febbraio. Siamo ufficialmente entrati nel mese della finale e tra poche settimane scopriremo chi è il vincitore.

Nell’ultimo periodo, sempre più concorrenti vengono eliminati dalla Casa e ciò fa esultare o dispiacere sia i telespettatori che gli stessi coinquilini.

Durante la puntata di lunedì arriva proprio una lettere di scuse per un’esultanza un po’ troppo dura avvenuta qualche giorno prima.

Scopriamo di chi si tratta e cosa è accaduto al Grande Fratello Vip

La lettera di scuse di Clarissa Selassié al Grande Fratello Vip: la reazione è durissima

Clarissa è la sorella minore delle Selassié, nonché ex concorrente della Casa del Grande Fratello Vip. Uscita da più di due mesi, la vippona è ancora molto coinvolta nel gioco e si diverte a commentare le dinamiche del reality show sui suoi profili social.

Proprio durante la puntata di giovedì 24, Clarissa ha fatto molto parlare di sé. Il pubblico ha deciso di eliminare dal gioco Katia Ricciarelli e la Princesse commenta in modo forse troppo duro su Twitter la sua uscita dalla Casa.

Addirittura ha detto che quella data le rimarrà in mente e festeggerà esultando ogni anno.

Alfonso Signorini, sempre pronto a difendere la cantante, attacca la Selassié che sbotta su Instagram decidendo di non volersi più esporsi in merito.

Ecco che durante la puntata di ieri sera, Clarissa manda una lettera di scuse al programma e questa viene letta pubblicamente. Nonostante la Princesse fosse molto dispiaciuta, una concorrente è rimasta fredda davanti alle parole appena lette.

Scopriamo quanto accaduto

La lettera di scuse di Clarissa e la reazione gelida di Katia Ricciarelli

“Ciao a tutti, scrivo rammaricata per chiarire alcuni aspetti” inizia la lettere di scuse di Clarissa Selassié e prosegue: “Dopo l’ultima puntata non è uscito il meglio di me, e questo mi dispiace molto. Il mio è stato uno sfogo liberatorio dopo tutte le offese subite in sei mesi che pensavo restasse solo sui miei social. Ma mi rendo conto che certe parole non vanno utilizzate perché potrebbero urtare la sensibilità di molte persone e io, nonostante tutto, non vorrei nemmeno che la stessa Katia potesse rimanere ferita da alcuni epiteti“.

La Ricciarelli nel momento della lettura della lettera e della clip, si guardava le mani e continuava a scuotere la testa molto seriamente.

La scrittura poi continua con delle scuse sentite: “Chiedo scusa per le eccessive parolacce al conduttore, al Grande Fratello Vip e al pubblico, ma non c’era intenzione di cattiveria. Un semplice sfogo di una ragazza giovane che deve abituarsi ad avere a che fare con un pubblico così vasto. Vi abbraccio e ci vediamo giovedì“.

Alfonso Signorini ci tiene a rimarcare il fatto che la Selassié abbia avuto un cattivo atteggiamento con Katia. Sottolinea, però, anche il fatto che l’ex gieffina ha capito di aver sbagliato.

“Clarissa ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti, che io ho subito condannato. Non ci si può rivolgere in quei termini, soprattutto se c’è una persona che è una signora. Mi dispiace ma è così, non è ammissibile. Con le persone di una certa età i particolare bisogna avere un riguardo” commenta il conduttore, ma aggiunge: “Adesso, però, Clarissa ha fatto un gesto di grande maturità scrivendo le sue scuse pubbliche“.

Mentre Alfonso perdona le parole e le azioni della Princesse, Katia Ricciarelli rimane ferma sulle sue idee e continua ad attaccare Clarissa, ma anche Manila e Miriana che ha raggiunto un grande record storico al GF Vip.

“No, basta Alfonso con questa commedia, io non posso stare ancora qui a prendermi insulti” commenta innervosita Katia e continua: “Anche perché ho letto che mi hanno dato della strega, brutta, cattiva, razzista, omofoba, di tutto. Quindi io cosa devo parlare? Queste persone mi hanno dato soltanto insulti e si vede che è tutto visibile“.

Si vede che Katia, nonostante sia uscita dalla Casa e abbia avuto la possibilità di scoprire che cosa pensasse la gente di lei, non ha trovato nessuno dei video in cui lei commenta in modo poco carino Lulù e il suo modo di vestire, la pelle di Miriana, Manuel e il fatto che potrebbe comunque riuscire a chiudere la porta anche sulla sedia a rotelle, etc.

Clarissa ha mandato la sua lettera di scuse al Grande Fratello Vip non rinnegando quello che ha scritto, ma dispiacendosi per le parole e i modi che ha deciso di utilizzare. La Selassié è ancora giovane ed ha voglia di migliorarsi sotto ogni aspetto, Katia invece rimane ferma nelle sue idee. La cantante così matura che ha richiesto il freeze al momento della sua eliminazione dal GF Vip per salutare solo chi aveva voglia