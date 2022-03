Il consiglio dato a Jessica Selassié divide il web: la vippona continua a non avere dubbi

Jessica Selassié è la sorella maggiore delle Princesse e si trova ancora nella Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante all’inizio del reality show Jessica sia sempre stata più silenziosa, sempre in cucina e con poca voglia di esporsi, adesso si è riscoperta donna, sicura, fragile, ma anche con una gran voce e dei pensieri netti.

E’ anche per questo motivo che i telespettatori hanno iniziata ad adorarla, ma anche per l’interesse e la complicità che la Selassiè ha con Barù.

I due si divertono a flirtare e Jessica è molto presa, ma il gieffino continua a sottolineare il fatto di non essere interessato a lei.

Ha rivelato tutto a durante la notte a Soleil Sorge.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, la Selassié riceve un consiglio notturno non molto apprezzato dal web.

Scopriamo cosa è accaduto

Delia Duran e il consiglio dato a Jessica Selassié: la Princesse non ha dubbi

Delia Duran, modella e finalista del Grande Fratello Vip, ha litigato già da qualche settimana con Jessica. Il motivo è che ha baciato Barù quando lei sapeva benissimo che la Selassié provava un interesse per il gieffino.

Le due hanno avuto anche un duro scontro e la Princesse era on fire!

La Duran ha più volte sottolineato il fatto che il nipote di Costantino Della Gherardesca non fosse fidanzato con nessuno e che potesse fare quello che voleva.

Da quel momento le due donne si sono sempre tenute alla larga, ma Delia vuole recuperare il loro rapporto.

Dopo la puntata del GF Vip, si avvicina a Jessica e le dà un consiglio molto sentito.

“Io ho visto il tuo cuore. Io sono stata troppo dura con te e mi pento di questa cosa, perché sei stata l’unica, con Manila e Miriana ad avere un cuore enorme. Da anni stai lottando per questa cosa… Magari sono sbagliata e non riesco a farmi capire bene, ma prendi questo consiglio: vivitela, anche con lui (Barù, ndr), ma non aspettare niente” commenta Delia.

Secondo la modella, è Barù che deve muoversi verso di lei a questo punto e non il contrario. “E’ lui che deve fare un passo, non sei tu. Se lui ti vuole adesso devi fare tu la regina. Fatti prendere, fatti amare per quello che tu sei… Questo è quello che io ho fatto con Alex, perché anche io ero come te” conclude esprimendo il suo pensiero la gieffina.

Nonostante la Duran abbia sbugiardato Alex Belli, adesso è innamorato e felice.

Jessica ascolta, ringrazia per le belle parole, ma lei rimane ferma nel suo pensiero. Alla fine sono sempre in un gioco e il fatto che Delia adesso si sia ravvicinata casualmente a lei, le provoca ancora più dubbi.

Anche il web crede che la modella si sia mossa verso Jessica solo per strategia e non per un vero interesse affettivo.

Proprio dopo il chiarimento la gieffina domanda alla Selassié se si rivedranno fuori dalla Casa e lei risponde subito di no.

D: “quanto è bella J oggi”

Jessica ascolta il consiglio notturno, ma continua a tenere per sé i suoi dubbi. Sicuramente, però, la situazione al GF Vip sarà almeno più tranquilla