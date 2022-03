LOL – Chi ride è fuori: la notizia che non ti aspettavi

LOL – Chi ride è fuori, qual è l’orario di uscita degli ultimi due episodi e la notizia che non ti aspettavi di scoprire. Quali sorprese ci aspettano?

La seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori è partita su Amazon Prime Video il 24 febbraio ed ha ottenuto un successo incredibile. Sulla scia del seguito dell’anno scorso, Fedez e compagni hanno immediatamente scalato le classifiche e si sono piazzati al primo posto delle produzioni streaming italiane. Una vittoria scontata perché il format è piaciuto ad un vasto pubblico l’anno scorso, coinvolgendo i più giovani e non solo.

Con l’aiuto di grandi nomi, anche quest’anno LOL – Chi ride è fuori ha ottenuto grossi successo. Leggendo alcuni commenti sui social, possiamo sicuramente affermare che la seconda edizione stia seguendo le orme della prima. Nonostante la delusione per alcune esclusioni illustri, il pubblico sta apprezzando i nuovi concorrenti ed è rimasto molto sorpreso dagli outsider.

Il 3 marzo andrà in onda la seconda parte del programma. Come era già successo lo scorso anno, Amazon ha caricato i primi quattro episodi nel primo blocco e gli ultimi due nel secondo. Cosa dobbiamo aspettarci dal programma vinto l’anno scorso da Ciro Priello? Ci saranno novità o sorprese? È proprio ciò che vogliamo scoprire oggi insieme alle nostre lettrici ed ai nostri lettori.

LOL – Chi ride è fuori 2, anticipazioni e orario di uscita

I primi quattro episodi di LOL – Chi ride è fuori sono stati pubblicati il 24 febbraio. Il 3 marzo potremo finalmente scoprire il vincitore della seconda edizione dello show perché Amazon Prime Video caricherà gli ultimi due episodi. L’orario previsto per la pubblicazione è lo stesso del 24 febbraio. In quella occasione, il colosso streaming statunitense ha caricato gli episodi a mezzanotte, quindi disponibili già nella sera tra il 23 ed il 24 febbraio.

Sarà così anche stavolta. Già mercoledì notte, quindi, gli appassionati di questo format potranno finalmente scoprire chi avrà vinto la seconda edizione di LOL. In molti hanno scommesso in questi giorni ma le sorprese dei primi quattro episodi consigliano cautela, per evitare brutte figure. Sarà necessario attendere il finale di stagione, dunque, per scoprire chi vincerà il montepremi da devolvere in beneficenza.

Dopo aver scoperto le cinque curiosità più divertenti su LOL – Chi ride è fuori, non ci resta che aspettare la mezzanotte di mercoledì 2 marzo per metterci comodi sul divano e scoprire se i nostri pronostici saranno corretti oppure no. Chi la mattina successiva sarà a lavoro dovrà fare molta attenzione perché la notizia del vincitore invaderà i social network dopo pochi minuti; nelle ore successive alla pubblicazione dei primi quattro episodi, l’hashtag #lol ha surclassato tutti gli altri, risultando il più virale per tutta la giornata. Quindi, se non volete brutte sorprese, tenete il vostro smartphone in modalità aereo mercoledì sera e giovedì mattina.