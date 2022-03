Oroscopo 2 marzo 2022: rinascita del Cancro e caduta del Capricorno

Bentornati al consueto appuntamento quotidiano con l’Oroscopo di Instanews. Il cielo è meraviglioso, ma ha una serie di sorprese per i cari amici dello Zodiaco. Il mese di marzo inizia con dei cambiamenti importanti, si va alla ricerca di sé stessi e si agirà al meglio delle proprie possibilità. Sfide in arrivo, è il momento della Luna Nuova, consigli per i segni fortunati e sfortunati.

Così, ci ritroviamo a vagare tra le stelle del firmamento. Bellissime e misteriose, circondano gli Astri, e spesso fanno parte anche dei nostri pensieri. Quanti siamo infinitesimali rispetto il manto celeste? Quante ere vedrà ancora il nostro Universo, prima di vedere l’essere vivente un tutt’uno con quello che lo circonda? L’Oroscopo di oggi non può rispondere a queste domande, ma può dare qualche dritta con l’arrivo della Luna Nuova ai segni fortunati e anche ai malcapitati.

Che dire del mese di marzo? Intanto, è necessario fare un recap generale. Con l’inizio dell’anno, a gennaio, abbiamo avuto a che fare con un turbinio di pensieri, perché Mercurio in moto retrogrado ha incentivato la riflessione, fino alla metà di febbraio. Poi è entrata in gioco una maggior chiarezza e consapevolezza di sé, perché i moti si sono riassestati.

Quindi, a febbraio ci siamo ritrovati così, con una forza nuova, la quale però deve essere posta in essere nel modo più opportuno. Come? Osserviamo in primis la Luna Nuova sarà a 12° dal segno dei Pesci, ma questo non significa che sarà il più fortunato, anzi tutto il contrario, perché lo vediamo in fondo alla classifica.

La verità è che il transito produrrà una nuova energia, la quale però verrà azionata in maniera differente dai segni zodiacali. C’è chi sarà pronto ad agire al meglio, e chi invece colto dalla sprovvista non saprà dominare il sentimenti e le pulsioni più profonde.

Il problema è proprio nel contesto, perché ci saranno delle situazioni nelle quali le restrizioni cozzeranno con la voglia di estendere il proprio dominio e forza nella crescita personale. Ecco come la vivranno i fortunati e gli sfortunati.

Oroscopo: rinascita per i nati sotto il segno del Cancro!

Partiamo dai magic three di oggi: Cancro, Gemelli e Scorpione, che squadra! Acqua, aria e ancora acqua sono i rispettivi elementi di queste Case Celesti. Forti come non mai, riusciranno a tenere a bada gli istinti, non reprimendoli, ma agendo con astuzia e maestria, specialmente per rendere la situazione a loro favore. Se sei dell’Ariete sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal segno del Cancro, il più incompreso, ma anche quello che più ha un mondo interiore speciale da far conoscere agli altri. Il transito ti toccherà meno, avrai delle situazioni da risolvere con una certa velocità, per il resto però va tutto bene. Al lavoro diventerai più intraprendente, finalmente, ci voleva un po’ di sicurezza. Situazione che si riverserà in positivo in amore. Consigli: goditi la forza ritrovata, te la meriti.

Passiamo ai lunatici per eccellenza, il segno dei Gemelli, che forza che sei. Coraggioso e forte delle proprie possibilità, con la Luna Nuova non sopporterai per niente le limitazioni, sei un ribelle per natura, ma ciò non ti andrà contro. In amore regna il buon umore, perché darai sfogo alla tua curiosità, la tua arma vincente. Al lavoro sei un leader. Consigli: non perderti in sciocchezze, vai dritto alle tue priorità.

Che dire dello Scorpione? Enigmatico e astuto, sei un nemico imbattibile, ma un alleato insostituibile. Comportamento che dimostrerai sul posto di lavoro, perché hai saputo rispondere alle sfide dei giorni scorsi. In amore? Un amante passionale e leale pronto a risolvere incomprensioni improvvise. Consigli: il Novilunio ti colpirà, ma non troppo, ci vuole ben altro per scalfirti.

La giornata sarà dura per il Capricorno!

Non si prospetta bene l’Oroscopo di oggi per Capricorno, Leone e Pesci, sarà in salita la giornata. La Luna Nuova provoca sconvolgimenti nel modo meno opportuno, perché colpire emotivamente un organizzatore per natura, un impulsivo nato e un complicato incomprensibile, come lo siete rispettivamente voi tre, è un incubo. Terra, fuoco e acqua sono i vostri elementi, dosateli al meglio, altrimenti ci saranno pessime conseguenze. Se sei dell’Aquario sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dall’organizzatore, il Capricorno, concreto e irremovibile. Il transito non ti fa bene, perché proprio a causa di questo tuo modo di essere, accetti le restrizioni che ti poni, ma non quelle degli altri, e per questo scoppi. Al lavoro ci saranno dei disagi, mentre in amore, forse è meglio mantenere la calma ed evitare scontri. Consigli: sii più flessibile, le persone potrebbero soffrirne troppo, soprattutto chi ti sta vicino.

Passiamo all’impulsivo nato, il Leone, forte e fragile. Essere fragili non è un difetto, ma a volte ti si ritorce contro perché non tolleri di passare dalla parte del difetto anche per pochissimo. Così, in amore ti scontrerai con la persona amata, se single avrai difficoltà a rapportarti. Al lavoro, sei un leader, ma stai perdendo la pazienza. Consigli: la Luna Nuova ti pone nella condizione di risolvere delle questioni, non avere fretta, sei agitato.

Concludiamo con il segno dei Pesci, sei complicato e incomprensibile, ma hai una sensibilità mistica. Forse, sarà proprio il tuo vivere al massimo le emozioni che a volte ti chiudi, e un attimo dopo scoppi. In amore potrebbe accadere qualcosa che ti toglie il malumore, ma non abbatterti. Sul fronte lavoro, supererai una grande sfida. Consigli: il Novilunio ti starà stretto, ma sono sicura che troverai il modo per sfoderare il tuo potere creativo.