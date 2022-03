Anticipazioni Il Cantante Mascherato 2022: Milly Carlucci cala gli assi

By

Quarta puntata per il programma televisivo Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci, in onda stasera in prima serata su Rai1

Tutto pronto per la quarta puntata del “Il Cantante Mascherato” lo show musicale del venerdì sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Siamo alla terza stagione e il programma sta entrando man mano nel vivo. Come sempre, i quattro “investigatori” che proveranno a smascherare i cantanti misteriosi sono Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa.

Un ruolo lo avrà anche il pubblico da casa, con un vero e proprio “pool” di indagini per svelare l’identità dei cantanti in gara. Ad oggi, sono state scoperte ed eliminate le maschere dell’Aquila (Alba Parietti) e del Cavalluccio Marino (Cristina D’Aveva). Si procederà con un’eliminazione a puntata, fin quando non rimarranno soltanto le maschere finaliste, dalle quali spunterà fuori quella vincitrice.

Il cantante mascherato, tutto pronto per la quarta puntata

Smascherata abbastanza rapidamente Alba Parietti, è poi toccato a Cristina D’Avena, che ha poi commentato: “E’ stata un’esperienza molto bella, divertente. Non era facile per me, anche se amo molto il cavalluccio marino. La maschera era piuttosto grossa e io soffro di claustrofobia. Ma alla fine ce l’ho fatta, anche se non è stato facile”.

Mi sono divertita tantissimo al @IlCantanteRai1 … Ho amato sin da subito la maschera del cavalluccio marino anche se per me che soffro di claustrofobia é stata una bella sfida… Grazie a tutti voi per il supporto!! ♥️ #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/RKPRnJytGq — Cristina D’Avena (@CristinaDAvena) February 19, 2022

E’ chiaro che gli artisti hanno difficoltà a esibirsi con maschere così grosse e ingombranti, ma scoprire chi si nasconde sotto di essere non è mai facile. Lo show andrà in onda fino al 18 marzo: queste le maschere in gara, comprese quelle già eliminate. la Volpe, la Lumaca, la Gallina Bluebell, il Cavalluccio Marino, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, L’Aquila, e il Drago.