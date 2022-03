Trovare le parole giuste per trattare un argomento così delicato, non ne esistono. Quello che possiamo limitarci a fare è riportare le testimonianze di chi vive direttamente le conseguenze negative di questo disastro umanitario. Anastasia Kuzmina parla della guerra in Ucraina, la sua terra devastata dalle bombe.

Potranno passare anni, e potremmo anche non fare più ritorno al nostro Paese natio, ma questo resterà sempre nel nostro cuore. Venire a sapere che a casa nostra si sta combattendo una guerra che sta distruggendo tutto e uccidendo persone innocenti, causa un dolore di grande intensità. Anastasia Kuzmina è una ballerina professionista in Italia, è una stella di Ballando con le Stelle. L’artista racconta uno spaccato personale delle conseguenze della guerra in Ucraina, paura per famigliari e amici.

La vita è inaspettata, ed alcuni eventi stravolgono tutto, facendo vivere delle terribili conseguenze. La guerra in Ucraina riguarda tutti noi, ma non solo questa. Tutti i conflitti sono deleteri, sono il vero male per l’umanità, anche perché il costo è proprio quello di vedere finite delle vite umane. Troppa amarezza nelle parole della ballerina.

Anastasia Kuzmina è un volto amato dal pubblico italiano, perché è una professionista di Ballando con le Stelle, uno dei format di maggior successo di Rai 1. Ammirarla ballare è una magia, non lo è certamente vederla così affranta e disperata per la situazione dei suoi cari in Patria, in Ucraina.

Ecco le parole della ballerina, la quale si lascia andare a questo toccante sfogo, raccontando proprio uno spezzone di quello che sta accadendo in questo Paese.

Anastasia Kuzmina: racconto inedito su guerra in Ucraina

Come se non bastasse, non è l’unica professionista in Italia che è originaria del Paese in questione. Anche l’attrice Anna Safroncik racconta il dramma delle guerra in Ucraina, specialmente perché la riguarda direttamente, visto che il padre rischia terribili conseguenze vista l’età. Si tratta di situazioni delicate, ed oggi assisteremo all’ennesima testimonianza di questo duro evento.

Che la guerra sia un evento terribile non c’è bisogno di dirlo, ma il racconto di Anastasia è davvero toccante. Sempre diretta con i fan, sfrutta i social media per cercare di aiutare il popolo ucraino. Infatti, il suo più grande dolore è proprio quello di sentirsi impotente davanti a tanta distruzione.

Lei è al sicuro, ma sapere che c’è tanta gente, tra cui familiari e amici in pericolo, la distrugge. Racconta la situazione anche nel programma La vita in diretta, cogliendo l’occasione per sfoggiare i colori della bandiera Ucraina, giallo e azzurro. Compie il gesto con l’intenzione di stare vicino al Paese, ma sa benissimo che non basta, perché le persone continuano a morire.

Tre nonni, zia, amici ed ex colleghi sono fermi in Patria, ecco le sue parole:

“Mi sento impotente, inutile e molto piccola, mi sento una briciolina. Tutto quello che posso fare è sentire come stanno e aiutare le persone a trovare sistemazioni in Italia e sto cercando di parlare dell’Ucraina. Sono senza parole per quanto è coraggioso il mio popolo. Anche se l’ho sempre saputo”.

Anche Anna Safroncik ha parlato più volte dell’argomento della guerra, sconvolgendo non poco i fan italiani ed esteri.

Si tratta di parole strazianti che fanno venire un terribile nodo in gola, ma parlane è importante per non lasciare sole queste persone che stanno soffrendo, è il minimo.