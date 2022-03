Il cantante mascherato, clamorosa indiscrezione: alta tensione dietro le quinte

Bufera a Il Cantante Mascherato, il programma del venerdì sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Ci sarebbe stato un furibondo litigio

Sarebbe successo un po’ di tutto dietro le quinte dell’ultima puntata del “Cantante Mascherato”, il programma musicale condotto da Milly Carlucci, il venerdì sera su Rai 1. Un litigio abbastanza importante, e che si sarebbe prolungato per un bel po’ di tempo. I protagonisti sarebbero due giurati, che a quanto pare non si vogliono troppo bene. La litigata si sarebbe svolta dietro le quinte.

La puntata “incriminata” è quella dello scorso venerdì, il 4 marzo. L’indizio è arrivato da Caterina Balivo, che ha pubblicato sui social una foto in cui si vedono i due litigare. “Nel frattempo Arisa litiga dall’inizio della serata con Flavio Insinna”, ha scritto la Balivo, non facendo nulla per tenere nascosto l’incidente. Anzi, ha pure insistito scrivendo ancora: “Hanno litigato per tutta la serata”.

Il Cantante Mascherato, la furiosa lite fa ancora discutere

Non si conosce il motivo del litigio, ma sembra legato a dinamiche legate alla trasmissione e ai vari indizi per riconoscere i concorrenti. Ma qualcosa è arrivato anche durante la diretta, visto che Arisa ha improvvisamente chiesto (un po’ scherzando, un po’ no) di non voler essere più seduta accanto a Flavio Insinna. Una sorpresa anche per Milly Carlucci, che ha evitato di rispondere cavandosela con un sorriso.

Non sono emersi altri dettagli, ma è certo che Insinna è ormai un veterano del programma, essendo giudice da tre edizioni, mentre Arisa è arrivata da poco. Partecipò allo show come concorrente (era Il Barboncino) e ora veste i panni del giudice. E’ noto che Insinna non è facile da gestire, visto che lo scorso anno stuzzicava spesso proprio la Balivo, ma anche Patty Pravo non era da meno.