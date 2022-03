Scialpi e il dramma familiare che lo ha cambiato per sempre

Ogni persona ha il suo vissuto, per cui non bisognerebbe mai giudicare e avere dei pregiudizi. Giovanni Scialpi è un personaggio iconico per gli anni Ottanta, ma dietro l’artista, si cela una persona in carne ed ossa con delle difficoltà. Il dramma che ha vissuto è stato terribile, e vuole dire la sua perché ritiene giusto parlarne.

A volte, i dolori sembrano sovrastare l’intera vita di una persona. Nel caso di Giovanni Scialpi, si tratta di un dramma terribile da vivere, anche perché c’è tanta disinformazione in merito a quello che ha passato. I personaggi del mondo dello spettacolo è vero che sono dei privilegiati, ma dietro la notorietà, oltre alle difficoltà del mestiere, ci sono eventi e fatti comuni a qualsiasi essere umano. La confessione lascia di stucco.

Non si giudica un libro dalla copertina, una frase vecchia, ma al tempo stesso attuale. Quello che succede è che vedendo i personaggi del mondo dello spettacolo, felici e ricchi, si pensa che questi abbiano tutto dalla vita. La carriera rende soddisfatti senza dubbio, ma dietro ci sono tanti altri elementi inediti.

Nel suo caso, ha deciso di rivelare un evento della sua vita che lo ha fortemente traumatizzato. Specialmente nessuno ne era a conoscenza, quindi di conseguenza parlarne può aiutare chi si è trovato nella sua stessa condizione.

La parole sono dure, ma rappresentano la verità nuda e cruda.

Giovanni Scialpi racconta in diretta il dramma

Come se non bastasse per ora si è sentito molto parlare di terribili verità. A fare da palcoscenico a queste confessioni, è lo studio di Verissimo. Di recente, si è parlato molto dell’amara confessione del giornalista rimasto orfano a 9 anni, ma non solo. Anche Giovanni Scialpi dice la sua. Parlare di malattia fa male, ma distrugge ancor di più sapere quanta disinformazione c’è in merito.

Silvia Toffanin, la conduttrice, è sempre molto attenta alle domande fatte ai propri ospiti. Metterli a proprio agio è fondamentale, poiché si finisce per parlare di tematiche profonde, per cui dargli spazio risulta essere necessario quando non si sa molto.

Scialpi racconta della malattia della madre malata di Alzheimer, condizione che lo ha portato ad affermare che l’ha vista morire due volte in modo tragico. Ecco le sue parole:

“Io l’ho vista morire due volte. La prima nel 2013, quando ha avuto una brutta crisi: era nuda e urlava, una situazione disagiata. Dopo quella crisi, ha avuto un istante di lucidità, in cui guardandomi con i suoi occhi, quelli veri, ha detto ‘Giovanni perdonami’.

Poi non l’ho più vista, le è rimasto quello sguardo. Per me quel giorno è morta. Poi è morta davvero, fisicamente, tre anni dopo“, ha esordito visibilmente commosso. Poi il cantante classe 1962 ha aggiunto: “Si parla poco dell’Alzheimer, come se fosse una malattia di serie B. Invece è una malattia crudele, tremenda.”

Insomma, una testimonianza del reale che mette i brividi, perché è davvero la verità, nessuna finzione. L’Alzheimer è una malattia difficile da gestire, perché soffrono tutti, sia chi ne è affetto, che le persone attorno.

Ultimamente, stiamo sentendo sempre più parlare di male e tristezza. E’ il caso del dramma del padre di Anna Safroncik, tutto a causa della guerra dei potenti in Ucraina.

Parlare di tristezza e dolore è essenziale per capire l’animo umano, soprattutto per ricordare che in questo mondo siamo solo di passaggio.