“Torno in tv con Pechino Express dopo la malattia”: la confessione dell’amata conduttrice protagonista del programma in onda su Sky Uno

Una grande novità per questa nuova stagione di Pechino Express: il travel show condotto da Costantino della Gherardesca ha salutato la Rai (e la tv in chiaro) per sbarcare su Sky, dove sarà visibile solo agli abbonati. Un po’ la stessa sorte toccata ad altri programmi di successo, come X-Factor e Masterchef: “nati” televisivamente parlando in Italia sulla tv in chiaro e poi acquisti dal colosso satellitare.

Un’operazione che ha deluso una grande parte del pubblico della tv in chiaro, che di fatto non potrà più seguire il road show. Tuttavia, l’approdo a Sky permette maggiori investimenti e un programma più “grandioso” sotto tutti i punti di vista. Lo show è iniziato giovedì 10 marzo, e tra i protagonisti c’è il lieto ritorno di Vittoria Cabello (Victor Victoria) che da molti anni era sparita dalla tv a causa di alcuni seri problemi di salute.

Pechino Express, il ritorno della grande conduttrice emoziona il pubblico

Un ritorno molto apprezzato, che potrebbe di nuovo rilanciarla nella televisione. “Era la scossa che mi serviva per uscire dalla bolla”, ha spiegato la conduttrice al Corriere della Sera. La malattia che ha avuto è il morbo di Lyme, che le ha fatto passare un periodo molto difficile. Addirittura ha perso la memoria e aveva difficoltà a parlare.

“Spesso ero a letto, ero semi paralizzata. Questo mi ha tolto sicurezze, non ero più certa di poter tornare in tv”, ha raccontato. Victoria ha preso questa malattia durante un viaggio all’estero: è nota anche come “borreliosi” ed è trasmessa dalle punture di zecchie e e può comportare gravi alterazioni neurologiche, articolari e cardiache. La Cabello ha anche raccontato che è stata molto aiutata da dal lavoro del suo analista e dall’ipnosi, per ritrovare sicurezza e fiducia in sé stessa.