Uomini e Donne Anticipazioni: lacrime, scontri e addii, caos in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne, riportate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoover, svelano dei nuovi scontri e addii all’interno degli studi Elios di Roma.

Uomini e Donne non si ferma mai! Lo sa bene il pubblico di Maria De Filippi che in questo weekend deve fare i conti con l’assenza delle loro dame, cavalieri e tronisti preferiti, ma niente paura perché gli studi Elios di Roma sono in continuo movimento e sono state registrate nuove puntate che promettono davvero grossi colpi di scena. Qualche esempio?

Mettetevi comodi perché in questa nuova registrazione è successo di tutto e di più. Non sono mancate le lacrime per una storia d’amore finita e le urla tra due cavalieri, che ancora una volta hanno dimostrato di non riuscire ad andare d’accordo. Ecco a voi tutte le nuove anticipazioni di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne, nuova batosta per Ida Platano: Maria la consola così

La nuova registrazione di Uomini e Donne fa chiarezza sull’imprevedibile scelta di Matteo Ranieri. Il tronista continuerà a frequentare nuove corteggiatrici e anche Federica Aversano con cui pare esserci una certa e ritrovata intesa.

L’attenzione però come sempre si sposta ai protagonisti del Trono Over. Armando Incarnato ha iniziato a frequentare l’ex fiamma del suo acerrimo nemico Diego, ma decide di troncare il tutto perché non è scattato nulla. Tra i due cavalieri nasce un acceso botta e risposta, che li porta all’ennesima lite. Nelle scorse settimane si mormora che i due fossero quasi arrivati alle mani, ma la scena non è mai stesso mandato in onda.

Dalla lite e il caos agli studi Elios di Roma, passiamo ad una storia su cui viene scritta la parola fine. Parliamo di quella che vede protagonisti Ida ed Alessandro. La dama sceglie di chiudere questa conoscenza, consapevole che non potrà esserci alcun futuro tra loro ma al tempo stesso scoppia in lacrime perché ha compreso di essersi innamorata di lui.

Le sue lacrime non lasciano indifferenti Maria De Filippi che sceglie di farle una sorpresa per consolare il suo povero cuore infranto. Così fa entrare, direttamente dagli studi di Amici, il ballerino Umberto. I due iniziano a ballare insieme ed anche se per poco sul volto di lei compare una certa felicità.

La dama però ha realmente messo un punto alla sua conoscenza con Alessandro oppure con il senno di poi sceglierà di fare un passo indietro? Staremo a vedere come si evolveranno le cose.