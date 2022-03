Uomini e Donne puntata 11/3/22, il tronista spiazza: nessuno credeva potesse arrivare a tanto

A Uomini e Donne il tronista è riuscito a spiazzare tutti i presenti in studio, che mai si sarebbero aspettati un simile gesto da parte sua.

Uomini e Donne è pronto a salutare il pubblico del piccolo schermo degli italiani con l’ultima puntata di questa settimana, ma niente paura perché tornerà di nuovo in onda lunedì prossimo con le vostre dame e cavalieri preferiti, prima però gustiamoci l’appuntamento di oggi che come al solito è ricco di colpi di scena che vi lasceranno con il fiato sospeso.

La puntata di oggi ha iniziato con Daniela. La dama aveva fatto il suo ingresso qualche tempo fa in studio per conoscere Biagio Di Maro ma le cose non sono andate per il verso giusto, così come la conoscenza con il successivo cavaliere. Questa volta davanti a sé aveva ben tre baldi corteggiatori ma nemmeno con loro il rapporto è decollato.

La dama al centro studio ha troncato le conoscenza con tutti loro affermando che erano poco interessati alla sua persona, come se di fronte a loro ci fosse un muro. Addirittura uno di loro si è presentato alla loro prima uscita con tanto di figlia. “Per carità, ragazza stupenda ma dovevamo prima conoscerci noi” ha commentato Daniela imbarazzata a Uomini e Donne per rivelare di non aver ricevuto alcuna attenzione nemmeno in studio.

Matteo Ranieri elimina Federica Aversano a Uomini e Donne: il gesto spiazza tutti

Tina Cipollari stronca l’atteggiamento della dama, affermando che lei è troppo pesante e per questo motivo le conoscenza non proseguono nel verso giusto e chiarisce che siccome i tre corteggiatori non le sembrano così validi non c’era alcun motivo per insistere. Gianni Sperti invece interviene prendendo le difese dalla dama, affermando che lei è una donna che sa quello quello che vuole. Per lei infatti arrivano due nuovi cavalieri.

E’ il turno di Matteo Ranieri . Il tronista, intervenuto in puntata dopo il massaggio di Gemma Galgani, ha lasciato tutti di sasso. Il motivo? L’ex di Sophie Codegoni ha avuto modo di poter rivedere Federica Aversano dopo due settimane di assenza, dopo che era stata costretta ad abbandonare lo studio dopo che la sua temperatura corporea era risultata troppo alta.

L’accoglienza non è come credeva, in quanto lui ammette di non aver sentito la sua mancanza in questi giorni e per questo motivo sceglie di eliminarla. Lei accetta la decisione e lascia lo studio. Lui però sembra perplesso e rivela soltanto di essere dispiaciuto per averla delusa ma subito dopo cambia idea ed esce a rincorrerla.

Federica perdonerà Matteo oppure sceglierà di abbandonare in maniera definitiva Uomini e Donne?