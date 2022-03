GF Vip daytime 11/3/22, cambia tutto prima della finale: rapporti al capolinea

Al GF Vip tutti i nodi vengono al pettine prima della finale di lunedì sera. I rapporti tra i gieffini sono ormai tesissimi.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani dopo una puntata di fuoco. Basti pensare, infatti, che nelle scorse ore su canale 5 è andata in onda la semifinale di questa sesta, ed infinita, edizione, dove abbiamo assistito ad una doppia eliminazione a sorpresa. Nella prima a farne le spese è stata Manila Nazzaro, mentre nella seconda l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

Lunedì, invece, finalmente quest’edizione giungerà al termine e verrà eletto colui o colei che è riuscito a trionfare su tutti i suoi compagni di viaggio, ma chi sarà mai? Per scoprirlo è ancora presto, ma vediamo insieme che cosa è successo nel dettaglio durante la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini, in quanto come al solito il giorno seguente la produzione nel daytime ci mostra tutti quegli attimi e retroscena che non si è riusciti a cogliere durante la messa in onda. Una messa in onda, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, davvero molto particolare.

Jessica Selassiè delusa da Barù dopo la semifinale al GF Vip

Il daytime del Grande Fratello Vip parte subito mostrandoci gli attimi salienti di quanto accaduto. Partendo dal faccia a faccia alla fine di un amore ma anche la lite che ha visto protagonisti Alex Belli e Barù. Quest’ultimo ha ribadito di non aver sopportato nemmeno un secondo del triangolo artistico di quest’ultima edizione e l’ex stella di Centovetrine lo ha accusato di aver portato nella casa più spiata d’Italia soltanto il cattivo gusto e di aver preso in giro Jessica Selassiè, illudendola che potesse esserci qualcosa che andasse oltre l’amicizia.

L’eliminazione di Manila Nazzaro, avvenuta poco dopo questo momento, ha creato un grande vuoto nel cuore di tutti i suoi compagni di viaggio ma il momento è durato poco perché un altro scontro è pronto ad emergere tra i concorrenti in quanto sono stati mostrati a Jessica Selassiè i confessionali fatti da Barù contro di lei e sua sorella Lulù e non ci è andato affatto leggero. Tant’è che lei non ha potuto nascondere di esserci rimasta male, addirittura ha confidato di esserci rimasta male che sia stato lui a vincere il televoto per arrivare in finale che ha comportato l’uscita di Sophie Codegoni.

La tensione tra i vipponi è alle stelle e tutti sono più impazienti che mai di scrivere il capitolo finale.