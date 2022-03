Niente è come sembra, soprattutto le relazioni si evolvono in scenari totalmente inaspettati! Al Grande Fratello Vip scatta la scintilla, una guerra è in corso. Nessuno si sarebbe mai aspettato una situazione del genere, anche perché il loro rapporto era completamente diverso.

La situazione si è ribaltata al Grande Fratello Vip, si tratta di un addio oppure le cose si risolveranno? Diciamo che di eventi inaspettati ed inediti ce ne sono a bizzeffe, specialmente per gli ultimi rimasti, ma non finisce qui. Anche gli ex gieffini, eliminati dalla nomination, stanno facendo ferro e fuoco. Che cosa è successo? Arduo confronto, e le parole sono letali ed affilate come lame, ecco quanto accaduto.

Il reality più controverso di sempre, il Grande Fratello Vip, fa sempre parlare di sé. Questa volta non riguarda due concorrenti in perenne guerra tra loro, ma c’è una situazione davvero sconvolgente. Lo scontro in piena diretta è documentato, infatti è pronto per essere condiviso in versione integrale.

Ai litigi eravamo abituati, ma mai nessuno avrebbe potuto credere ad uno scontro, proprio tra loro due! E l’amore che tanto provavano dov’è finito? Astrio, malumori e incomprensioni stanno divagando.

Riusciranno a trovare la pace e l’amore, oppure si tratta di una rottura definitiva?

Grande Fratello Vip: volano stracci in studio!

Come se non bastasse, al Grande Fratello Vip continuano a saltare fuori dei colpi di scena inaspettati. Tra le novità non si può non ricordare il clamoroso dietrofront di Barù, una delusione per i telespettatori! E’ chiaro che dopo tanto tempo ci si affeziona ai vipponi, quindi accade che quando questi deludono, anche per il pubblico a casa è un duro colpo. In questo caso si tratta di un grande malumore, perché tutti credevano nel loro amore!

Ebbene sì cari amici di Instanews, si tratta proprio di Biagio D’anelli e Miriana Trevisan! Nessuno avrebbe mai potuto immaginare una situazione del genere, il loro amore sembrava idilliaco! Invece, qualcosa è andato storto, e ce lo dicono proprio loro che in un durissimo faccia a faccia si scontrano davanti agli ex gieffini e al pubblico a casa.

Tutto inizia quando il conduttore, Alfonso Signorini, chiede come stanno le cose dopo aver visionato un video che riguarda la loro storia d’amore. Sono proprio le parole di Miriana a spiazzare, afferma:

…perché lo farò fuori, perché parleremo fuori, parleremo da soli, in realtà non è stato così. Cosa è successo? E’ successo qualcosa di strano in studio, sentivo una freddezza… Poi l’ho cercato… certo che l’ho cercato! Io ancora voglio parlare con lui da sola. Mi dispiace deludervi ma io ho ancora voglia di parlare con lui da sola e capire cosa sta succedendo. Certo, sono ferita ma vi dirò che purtroppo… non voglio dire niente perché sono con me stessa e la mia famiglia, sto facendo dei ragionamenti e sto guardando tutto.

Queste parole sono il frutto di un grande delusione, perché Biagio aveva affermato a Pomeriggio 5 di sentirsi usato dalla donna! Un’affermazione davvero scioccante! Così, lei sapendo tutto ormai, continua dicendo:

“Penso che se la sia raccontata da sola perché ho cercato un chiarimento e lo sto cercando ancora. Non è che non mi risponde. L’ho cercato dal momento in cui, come mi aveva detto la sera nel container, quando ci siamo promessi che non avremmo portato le telecamere dietro e lui l’ha fatto, mi ha detto ‘stai con la tua famiglia’. In questo momento non voglio parlare con lui, voglio parlare da sola con lui e ho una sola parola… vi prometto che lo farò, sono in un momento di riflessione e sono avvolta dall’amore della mia famiglia.

Provo dei sentimenti ma sono in una riflessione profonda perché sono confusa. Addirittura dice che l’ho sfruttato…”

Ed è in questo momento che lui fa irruzione in studio e risponde a modo, dicendo:

“Non mi hai cercato. Io ho notato un tuo atteggiamento che cambia. Sei stata fredda, io ti avrei voluto baciare davanti a tutti. Magicamente per il lavoro che faccio avevo chiesto di fare il collegamento da Roma perché speravo di stare con la mia donna ma non è successo… se poi vedo su Instagram che saluti le persone e a me non hai scritto un ‘ciao’. Il tuo numero l’ho avuto alla fine di Pomeriggio 5, un giorno e mezzo dopo.”

Entrambi visibilmente turbati da una situazione totalmente inaspettata, si separano. Le ultime parole della Trevisan sono proprio di delusione, perché non si aspettava un comportamento del genere da parte di lui.

Come se non bastasse ci sono altre chicche da non perdere, siete a conoscenza della batosta di Alfonso Signorini per la finale? Incredibile e inaspettata assenza!

In attesa di evoluzioni, restiamo aggiornati per le prossime novità sul loro rapporto, sperando che facciano pace.