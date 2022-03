Batosta per Signorini: alla finale del Grande Fratello Vip Lui non ci sarà!

Alfonso Signorini a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip ha ricevuto una sonora batosta: tra gli ospiti lui non sarà presente!

Alfonso Signorini è pronto a salutare il pubblico del piccolo schermo lunedì prossimo con la messa in onda della finale di questa lunghissima ed infinita sesta edizione del GF Vip. Niente paura però, come di consueto, infatti il programma farà il suo ritorno a partire da settembre e per questo motivo sta organizzando le cose in grande per una finale degna di nota.

Durante il corso dell’ultima puntata, come ormai confermato anche dai diretti interessati, ci saranno tantissimi ospiti. Tra cui Barbara d’Urso e Paolo Bonolis. Tra loro, però, ci sarebbe dovuto essere anche qualcun altro che purtroppo ha dato un due di picche al padrone di casa per 2 motivi precisi.

A rivelare il tutto è stato il diretto interessato durante una recente ospitata a Casa Chi, il programma virtuale condotto dall’ex gieffina Rosalinda Cannavò, dove ha ammesso per la prima volta di non aver mai potuto accogliere l’invito di Signorini. Ma di chiamo parlando?

L’ospite speciale, che purtroppo non ci sarà, è Kekkò dei Modà, cugino di Davide Silvestri. Scopriamo però per quale motivo non ha mai detto sì per la sua ospitata al GF Vip, in quanto avrebbe potuto dare forza e sostegno a suo cugino.

Kekkò dei Modà da buca a Signorini: perchè è mancato al GF Vip

Kekko ha ammesso che sono ben due i motivi che l’hanno spinto a rifiutare i continui inviti al Grande Fratello Vip, dove di recente un concorrente ha perso le staffe prima della semi finale. Il primo è a causa di alcuni problemi personali, che l’hanno spinto a dire no non solo ad Alfonso Signorini, ma anche ad altri programmi. Il secondo, invece, riguarda la sua carriera artistica e musicale.

“Il primo motivo è legato a dei problemi che ho avuto io personali, questi problemi mi hanno portato a rifiutare inviti sempre sulla stesse rete e su altre reti” ha spiegato il leader dei Modà durante il corso dell’intervista. “Non vai a fare le cose che dovresti fare, ovvero cantare, e poi vai al GF Vip? Mi sembra una mancanza di rispetto verso quelle persone” ha poi proseguito, spiegando per filo e per segno i motivi della sua scelta.

“Poi credo che, con il senno di poi, poteva essere un’arma a doppio taglio per Davide. Nel senso che, è vero io avrei potuto portare i miei fan in qualche modo a votare per lui, ma avrei potuto creare un’antipatia nei suoi confronti, perché c’è anche gente a cui non piaccio” ha poi concluso, svelando un altro aspetto della sua scelta.