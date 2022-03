Sfogo durissimo per Barù: il gieffino perde le staffe al Grande Fratello Vip

Giovedì andrà in onda la semifinale del Grande Fratello Vip e lunedì scopriremo finalmente chi sarà il vincitore di questa lunghissima edizione.

I finalisti per ora sono Delia Duran, Lulù Selassié e da pochi giorni anche Davide Silvestri. Sono rimasti solo due posti e ormai tutte le strategie sono uscite allo scoperto.

In nomination troviamo Manila Nazzaro e Barù, due personaggi importanti per il reality show, ma il gieffino ha un durissimo sfogo proprio in questo momento così critico.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca perde le staffe al Grande Fratello Vip, ma scopriamo insieme cosa è accaduto

Barù perde le staffe al Grande Fratello Vip: “Fa uscire fuori la parte peggiore di me“

Barù è entrato da due mesi nella Casa del Grande Fratello Vip. Ironico, un po’ cinico e quasi critico nei confronti degli altri concorrenti, il vippone ha una strategia e delle alleanze ben precise.

Nonostante il flirt e la complicità con Jessica Selassié, l’affascinante Barù si allontana da lei e la gieffina inizia a pensare tutt’altro di lui. Il vippone è anche uscito allo scoperto e ha rivelato quello che pensa di Jessica e la sua strategia di gioco.

Insomma, Barù si sta rivelando sempre di più in questi ultimi giorni. Contento e felice per la vittoria al televoto per il posto in finale di Davide Silvestri, il nipote di Costantino Della Gherardesca sorseggia dello spumante in compagnia del gieffino e di Manila.

Poco prima, i due ragazzi hanno avuto un pacato confronto con Delia Duran e Barù sembra proprio infastidito da lei.

A quanto pare, la modella ha fatto delle critiche al gieffino che non le ha prese affatto bene e perde le staffe.

“Se vado fuori con una come te (Manila, ndr)… Mi dispiacerebbe se, per qualche strano motivo, tu non andassi in finale, perché te lo meriti pienamente” inizia il duro sfogo Barù e continua: “Sono felicissimo, anzi dopo che qualcuno mi ha fatto girare i co***i, per una cosa stupidissima che fa uscire fuori la parte peggiore di me. Provo a tenerla a bada, ma ogni tanto esce, quando qualcuno fa questi commenti“.

Non si sa bene cosa abbia detto Delia al vippone, ma deve aver colpito un punto veramente debole. A meno che, non abbia scoperto che la modella lo ha mandato in nomination visto che la Duran l’aveva svelato all’amico di Barù, ovvero Davide.

“Mi esce della roba che mi vergogno di me stesso, questa volta non l’ho trattenuto del tutto” conclude il gieffino molto più che innervosito.

A pochi giorni dalla finale e in nomination, Barù perde le staffe per colpa di Delia Duran. Non ci resta che continuare a seguire il Grande Fratello Vip per scoprire come la modella ha colpito il concorrente. Cadono le maschere nella Casa