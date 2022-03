Altro che amore! Il vippone esce allo scoperto: “Non me ne frega un caz*o”

Il vippone esce allo scoperto! “Non me ne frega un caz*o“, altro che amore al GF Vip

Un altra puntata del Grande Fratello Vip si è conclusa e tra due puntate scopriremo chi vincerà questa edizione.

In questa edizione sono nati tantissimi amori: Sophie e Alessandro, Manuel e Lulù, Biagio e Miriana, Soleil-Delia-Alex. Tanti baci hanno accompagnato il percorso dei nostri vipponi e quasi tutti hanno deciso di continuare la loro storia fuori dalla Casa.

Nelle ultime giornate, però, sembra che un vippone abbia un ripensamento. Dalle sue azioni si pensa che nasconda qualcosa, ma a parole rivela: “Non me frega un caz*o“.

Scopriamo insieme chi è il vippone che è uscito allo scoperto

Barù esce allo scoperto: “Non me ne frega un caz*o“

Durante la puntata di lunedì sera, il Grande Fratello Vip ha nuovamente affrontato la storia che riguarda Jessica e Barù.

Dopo la notte d’amore sotto la capanna, i due sono sempre più vicini, ma il gieffino continua ad avere un pensiero preciso.

Adriana Volpe, opinionista, provoca Barù durante la puntata. Gli dice di aver sentito che lui non vuole proteggere Jessica per portarla in finale e il nipote di Costantino Della Gherardesca nega tutto.

Ma ecco che esce allo scoperto il video incriminante. Mentre si trovava in compagnia di Giucas e Davide, il vippone rivela la sua strategia di gioco.

Barù si è allontanato da Jessica e la gieffina fa un’insinuazione pazzesca e sembra che la Selassié ci abbia visto lungo.

“Tanto se parte una catena vicino a noi, io salvo te Giucas, Davide e Soleil. Questa è la mia alleanza. L’ho già detto a tutti, fino alla fine” rivela Barù e continua: “Basta, non me ne frega un caz*o di nessun altro, neanche di Jessica“.

“Sì mi sta simpatica Jessica e tutto, ma salvo te, Davide e Sole” commenta duramente il gieffino. Nonostante durante la diretta lui abbia negato ciò, la verità è uscita allo scoperto.

Barù continua a sottolineare il fatto che con Jessica c’è solo un’amicizia e niente più. “Cosa c’è con Jessica? Non c’è niente e sono io che non voglio. Non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso. Insomma. Mi piace come amica, ci rido e ci scherzo, mi diverte insomma. Per non… Secondo me vuole di più. E’ una donna seria. Fammi uscire da qui, fammi un po’ respirare” commenta l’uomo e conclude uscendo allo scoperto: “Frequentarla? Non credo proprio che la frequenterò”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Isola News 💎🌴 (@gfisola.news)

Mentre Jessica continua ad avere speranza, Barù esce allo scoperto e rivela tutta la verità. Sì, c’è un’amicizia molto intima, ma non la porterà in finale. A meno che, ora che è uscita Soleil, lei non rimpiazzi l’influencer che è stata eliminata. Ma sarebbe comunque il piano B del cuoco