Barù si allontana da Jessica Selassiè: la sua reazione stupisce tutti

Barù si allontana da Jessica Selassiè dopo aver confessato di vederla come un’amica e la sorella di Lulù reagisce così.

Il rapporto tra Barù e Jessica Selassiè sta attraversando un momento delicato. Dopo giorni di abbracci, scherzi e momenti trascorsi insieme, Jessica ha notato un certo distacco da parte di Barù. Quest’ultimo, da parte sua, durante una lunga conversazione con Giucas Casella, parlando del suo rapporto con Jessica, ha ribadito di vederla solo come un’amica.

“Se c’è qualcosa con Jessica? No, non c’è niente Giucas, sono io che non voglio. No, non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso che pensate, mi piace come amica, ci scherzo, mi fa ridere, mi diverto, insomma è così. Però secondo me lei vuole di più da me. Comunque è una donna seria. Fatemi uscire di qui e respirare, ma no, non credo proprio che la frequenterò fuori”, ha detto Barù a Giucas Casella come riporta Biccy. Sentendolo più lontano, la reazione di Jessica non si è fatta attendere.

Jessica Selassiè contro Barù al Grande Fratello Vip: naufraga il sogno dei fan di vederli insieme?

Sottotono e giù di morale, Jessica Selassiè, notando il diverso atteggiamento di Barù nei suoi confronti dopo la confessione a Giucas, si è lasciata andare ad uno sfogo con l’amica Sophie Codegoni a cui ha confidato di avere un dubbio sul nipote di Costantino Della Gherardesca.

Jessica, a Sophie, ha raccontato di credere che Barù si sia avvicinato a lei cominciando a flirtare per arrivare in finale. “A giocare che ci vuole? Lo scopo finale? Arrivare in finale. Crei una storia a cui fuori credono, però tu non dai mai niente di concreto. E la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa. Poi finisce il programma… Con la scusa delle clip non fai mai niente, così sei pulito”, ha detto Jessica che, al Grande Fratello Vip, ha raccontato il dramma vissuto nel passato.



Sophie, poi, ha raccontato il parere di Jessica a Soleil Sorge la quale, tuttavia, ha difeso Barù ritenendo che a giocare, più che Barù, sia stata la Selassiè. “Lui ha sempre cercato di mettere le mani avanti e di dire le cose come stavano”, ha detto la Sorge. “Ha qualcosa fuori di irrisolto. Quando finisci una relazione a quarant’anni non è come quando ne finisci una a diciotto”, ha detto invece Manila.