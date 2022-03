Due di picche clamoroso al Grande Fratello Vip: “Non c’è niente, non mi piace”

Al Grande Fratello Vip è stato servito un clamoroso due di picche. Per i due non c’è niente da fare: la batosta è dietro l’angolo.

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non riguardano soltanto la finale. Mancano ormai pochissimi giorni alla fine di questa infinita sesta edizione ed i concorrenti di Alfonso Signorini non fanno altro che farsi la guerra per avere un posto alla finale, ma c’è chi tra una chiacchiera e l’altra ha deciso di mettere i puntini sulle I.

Giucas Casella parlando a tu per tu per Barù gli ha chiesto quali fossero le sue intenzioni con la Princess Jessica Selassiè e se al di fuori del programma proveranno ad avere un punto di incontro perché magari frenato dalla presenza assidua delle telecamere di canale 5. Per il nipote di Costantino della Gherardesca però non c’è niente da fare: il problema non sono le telecamere della casa più spiata d’Italia, ma che non prova alcun tipo di attrazione o interesse nei confronti della ragazza, altrimenti qualcosa sarebbe già successo.

Barù ha gelato Giucas Casella al Grande Fratello Vip rivelando nero su bianco che cosa pensa della sua compagna di viaggio e per quale motivo non ci potrà essere nulla tra loro due anche quando esperienza sarà finalmente giunta al termine dopo sei mesi di permanenza non stop.

Barù gela Giucas Casella al Grande Fratello Vip: la verità su Jessica Selassiè

Barù ha provato a fare chiarezza in merito al suo rapporto con Jessica Selassiè rivelando a Giucas Casella che cosa prova, o non prova, nei suoi confronti. Il nipote di Costantino della Gherardesca si è raccontato come non mai, rivelando il motivo per cui tra loro non potrà esserci nulla se non una bellissima amicizia, come del resto aveva già ribadito più volte:

“Se c’è qualcosa con Jessica? No, non c’è niente Giucas, sono io che non voglio” ha esordito il concorrente. “No, non mi piace“ ha aggiunto per poi precisare meglio che cosa intendeva con queste parole. “Mi piace, ma non in quel senso che pensate, mi piace come amica, ci scherzo, mi fa ridere, mi diverto, insomma è così. Però secondo me lei vuole di più da me. Comunque è una donna seria“ ha poi proseguito. “Fatemi uscire di qui e respirare, ma no, non credo proprio che la frequenterò fuori” ha poi concluso.

Due di picche per Jessica dopo il GF Vip, quindi, e la situazione al di fuori del programma per gli ex concorrenti non è di certo delle migliori rispetto a lei, considerando che dopo la diretta di giovedi sono volate denunce.