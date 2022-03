Matrimonio a prima vista Italia 2022: scatta la convivenza, screzi e discussioni

Nel quarto appuntamento di Matrimonio a prima vista le coppie cominciano la convivenza: litigi e avvicinamenti: le anticipazioni

La nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia sta entrando nel vivo, e le coppie che si sono sposate al buio sono pronte a iniziare il periodo di convivenza. Archiviato il viaggio di nozze, ora si inizia a fare sul serio. L’appuntamento è, come sempre, per questa sera alle 21.25 su Real Time. Ci sarà modo di capire quali coppie hanno preso la strada giusta e quali, invece, stanno facendo fatica.

Qualche crepa si inizia già a vedere: ad esempio Giorgia e Gianluca sembrano due persone molto diverse, a partire dal carattere fino al modo di vedere la vita. A questo punto sembra scontato che si possa andare verso un divorzio. Problemi anche per Giorgia e Antonio. Tra loro sembrava essere scattata un’intesa iniziale, ma la moglie adesso sembra tenerlo alla larga senza concedersi. Per quanto riguarda la coppia più convincente, quella tra Cristina e Mattia, a creare dubbi sono le titubanze di lei. Ma non sembra un problema insormontabile.

Matrimonio a prima vista, le difficoltà prima della convivenza

Questi ultimi stanno provando a consolidare qualcosa. Tutto sommato il viaggio di nozze in Costiere Amalfitana è andato bene, visto che loro sembrano essere sempre più complici. C’è stato anche un incoraggiante bacio. Tuttavia, è arrivata come una doccia fredda la notizia che Cristina non inizierà subito la convivenza perché ha una vacanza prenotata con un’amica. Quindi il marito dovrà aspettare, e la cosa non gli ha fatto molto piacere. Non bene le cose tra Giorgia e Antonio, che hanno già litigato.

Il marito vede che la moglie lo tiene alla larga e si innervosisce. Tuttavia lui non si arrende e scatta un bacio, ma nulla di più. Evidentemente bisognerà ancora faticare… infine anche tra Giorgia e Gianluca le cose non decollano: il marito spinge per un’unione in tutti i sensi ma lei non sembra essere per nulla pronta.