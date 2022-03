By

Clamoroso fuori onda al GF Vip: Davide Silvestri al massacro su Lulù Selassié

Tre puntata e scopriremo chi è il vincitore di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. I giochi sono fatti e le carte vengono mostrate tutte sul tavolo.

Servono legami e amicizie per andare avanti ed evitare di uscire dalla Casa proprio poco prima del più bello.

Nelle ultime settimane, però, è evidente che due concorrenti non si sopportino più. Si tratta di Lulù Selassié e Davide Silvestri che, dopo aver scoperto di essere stato nominato della gieffina, ha rivalutato tutta la loro amicizia.

Entrambi i concorrenti si massacrano durante la diretta del GF Vip di giovedì, ma adesso spunta il clamoroso fuori onda. Scopriamo insieme cosa si sono detti di veramente scandaloso

Fuori onda clamoroso al GF Vip: Davide vs Lulù. “Mi sono rotto di stare zitto”

Se prima si definivano amici, adesso non ci sono più dubbi: l’amicizia tra Davide Silvestri e Lulù Selassié è arrivata inesorabilmente al capolinea.

Tutto è partito dalla nomination della Princesse nei confronti del gieffino che ha rivelato che lei gli aveva detto che non lo avrebbe mai mandato all’eliminazione.

Proprio per questo motivo, Davide e Lulù si sono massacrati duramente durante la diretta del GF Vip di giovedì sera.

Manuel Bortuzzo, fidanzato della gieffina ed ex concorrente assente in studio, ma sempre pronto a prendere le difese di Lulù, mentre Davide spara a zero, Bortuzzo reagisce così sul suo profilo social.

“Ci sono delle cose che non mi tornano Lulù” dice palesemente innervosito Silvestri durante la puntata e continua: “Dice ‘Vergognati’ a più persone e lei non si fa mai un esame di coscienza, dice che non parla alle spalle e invece parla alle spalle“.

La Selassié risponde prontamente: “Stai parlando a vanvera. Alfonso sta rosicando, perché l’ho nominato. E’ un rosicone. Parlava male di Alex e appena è arrivato, gli leccava il c***o. Mi sono sempre dimostrata per quello che sono, a differenza tua che sei un falso. Sei solo un falso che si nasconde dietro a Katia e le leccavi il c***o tutto il giorno“.

Davide, sentendosi provocato, controbatte: “E’ una bugiarda, si nasconde dietro alle sue paure. Questa è Lulù“. E’ un massacro al GF Vip.

Ma esce alla scoperto il clamoroso fuori onda e le accuse sono pesanti. L’attore continua ad essere nervoso anche durante la pausa pubblicitaria e non si ferma nell’andare contro a Lulù.

“Se delle uscite del genere le avesse fatte Basciano, sai che cosa gli avreste detto? Sai che fine faceva? Finiamola dai” si lamenta Davide e continua: “E’ presuntuosa. Mi hanno chiesto un parere e questo è quello che si è dimostrata. Altrimenti non avrei detto certe cose. Adesso mi sono rotto di stare zitto“.

Il gieffino poi conclude: “Sei una maleducata e non sto zitto. Non mi faccio mettere i piedi in testa da te, hai capito? Chiedono un mio pensiero e lo dico“.

Soleil, vicino al ragazzo, sente tutto e concorda con le sue parole: “Il suo comportamento è totalmente fuori luogo“.

Lulù su Davide: “Sei un rosicone, hai sempre avuto paura di esporti, hai parlato male di Alex tutto il tempo e poi gli vai a leccare il culø, ma vai a cagarə” NON HO ALTRO DA AGGIUNGERE ✈️#GFVIP #JERU #FAIRYLULU PIC.TWITTER.COM/FOW4ZRDMJ3 — SantoTrash (@ghostface_twitt) MARCH 4, 2022

Lo scontro è aperto tra Davide Silvestri e Lulù Selassié. Il clamoroso fuori onda è duro, ma finalmente il gieffino dice quello che pensa in prima serata. Entrambi hanno finito la pazienza e sono disposti a tutto pur di arrivare in finale al GF Vip. Ma chi avrà la meglio? Non ci resta che continuare a seguire il reality show