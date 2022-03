Davide Silvestri, dopo essere stato nominato da Lulù Selassiè, spara a zero sulla finalista del GF Vip: Manuel Bortuzzo reagisce così.

Davide Silvestri non ha ancora digerito la nomination di Lulù Selassiè e continua a parlare del “tradimento” subito dalla principessa etiope con quasi tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Secondo Davide, Lulù non avrebbe dovuto nominarlo dopo aver dichiarato di volergli bene e che non lo avrebbe mai nominato. Con la finalissima del 14 marzo ormai alle porte, il gioco sta diventando sempre più duro. Tra i concorrenti si è creato un rapporto vero e dovendo fare una nomination, Lulù ha scelto la persona con cui ha costruito di meno.

Davide, però, non ha reagito benissimo alla nomination di Lulù e più volte, da lunedì notte, dopo la puntata, si è scagliato contro di lei. Le parole usate sono state ascoltate anche da Manuel Bortuzzo che ha prontamente reagito di fronte all’attacco che Silvestri ha deciso di sferrare alla fidanzata.

Manuel Bortuzzo contro Davide Silvestri? Il gesto per la fidanzata Lulù Selassiè

Non è stato tenero Davide Silvestri nei confronti di Lulù Selassiè che, più volte, gli ha chiesto di parlaregli senza riuscirci, almeno fino a questo momento. Parlando con Barù, Soleil Sorge, Antonio Medugno e Giucas Casella, Davide non ha risparmiato critiche a Lulù promettendo di vendicarsi nominando la sorella Jessica non potendo mandare al televoto Lulù che è già in finale.

“Lulù è doppiogiochista e proprio bugiarda. Le parlerò e glielo dirò. Sono arrabbiatissimo con Lulù. Sono proprio nero […] Io me la sono presa con Soleil per l’affetto che c’è e ho perdonato Lulù che mi ha dato dell’infame. Ho sbagliato, non dovevo fargliela passare a lei”, ha detto Davide come riporta il portale LaNostraTv.it. Davide, inoltre, avrebbe usato anche dei termini durissimi nei confronti di Davide come “La massacro” e “la sbatto fuori”.



“Che schifo” “La massacro” “Non merita niente” “La sbatto fuori” FRASI DI DAVIDE PER UNA NOMINATION DI LULÙ A 13GG DALLA FINE. LUI NON HA NESSUN RAPPORTO DI AMICIZIA CON LEI E LUI È CONSAPEVOLE DI AVER VOTATO LULÙ 17373828 volte. STIAMO ESAGERANDO 😏#gfvip #fairylu — trashtrash (@voglioilnulla) March 1, 2022

Parole che hanno scatenato la pronta reazione dei fan di Lulù che hanno criticato la reazione di Davide di fronte alla nomination giudicata troppo eccessiva. Le parole di Davide, naturalmente, sono state ascoltate anche da Manuel Bortuzzo che, da quando ha abbandonato la casa, segue costantemente cò che accade nella casa. Durante una diretta Instagram con l’amico Davide, rispondendo ad una domanda su Davide, si è lasciato andare ad un commento.

“Davide ha detto delle cose un po’ bruttine”, ha commentato l’amico di Manuel. “Non mi stupisce, è così dal primo giorno”, ha aggiunto Bortuzzo.

Manuel, inoltre, ha tolto anche il segui a Davide su Instagram come hanno immediatamente notato i fan su Twitter. Domani sera, dopo essere stato assente nelle ultime tre puntate essendo risultato positivo, tornerà in studio. Avrà un confronto con Davide Silvestri per difendere Lulù?

Manu agisce in silenzio ma agisce IN MANIERA NETTA E DECISA…d’altronde sta vedendo due giorni Davide e Tiktonio sparlare ALLE SPALLE di Lulu’e si e’rotto le palle…#fairylu — domenico fors (@Domenico1oo777) March 2, 2022

Volo un po’ per Manuel che cancella totalmente 🍞 LUI è il vero capofatina!! #FairyLu — 🍑 (@_comedincanto) March 2, 2022

Manuel che toglie il segui all iguana su instagram e anche il post con lui al pianoforte, quanto godo 😂#gfvip #fairylu #jessivip #jeru — Greta (@Greta66725831) March 2, 2022

Sul web, nel frattempo, l’attesa per la nuova puntata del Grande Fratello sale. Alfonso Signorini permetterà a Manuel di parlare con Davide? Lo scopriremo domani sera.