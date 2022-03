I personaggi del mondo dello spettacolo sono dei veri beniamini per i fan, specialmente se seguiti fin dagli inizi. Così, dopo tanto tempo si torna a parlare di questo isolano, ma non è stato soltanto un ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Perché si tratta di un’icona degli anni 2000.

Gli anni passano, e ricordare con nostalgia eventi di tanto tempo fa, come una canzone, ci fa tornare piccoli e spensierati. Quando una volta bastava intonare le parole del testo preferito per avere tutta la felicità del mondo, ed improvvisare un nuovo balletto realizzato dalle star dei nostri canali preferiti, sconvolge e non poco. Il protagonista di oggi è stato un concorrente dell’Isola dei Famosi, ma si tratta di un autore già famoso, perché è una ex stella della musica a tutti gli effetti.

Dalle stelle alle stalle è un soffio, ma non possiamo improvvisamente dimenticare tutta la strada fatta da questo personaggio. Sono diverse le meteore del mondo dello spettacolo, ma tra una foto e qualche video passato, possiamo far riaffiorare alla memoria una serie di eventi che hanno contraddistinto la nostra infanzia.

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha fatto parlare di sé, sia come cantautore che come concorrente del format. Cosa ha combinato? Ha stravolto la sua vita, ecco come!

Ex naufrago dell’Isola dei Famosi, lo riconoscete?

Che l’Isola dei Famosi sia uno dei programmi televisivi più amati, non ci sono dubbi. Sono da poco saltati fuori i nomi del cast del 2022, la stessa Ilary Blasi è in fibrillazione. Che dire? Quando si vedono le puntate delle trasmissioni preferite, si rimane incollati allo schermo, perché sono soprattutto i personaggi a fare la differenza. Il protagonista di oggi ci è riuscito, specialmente per la generazione degli anni 2000, e oggi?

Lo avete riconosciuto? Non si può dimenticare l’iconico Luca Dirisio! Da High School Musical alle hit come Calma e Sangue freddo, Usami e il mio amico vende il tè! Insomma, per chi è stato adolescente in quegli anni sa di cosa sto parlando. Cosa ha fatto dopo essere stato un punto di riferimento per i giovani del tempo?

E’ cresciuto, e con lui anche la sua carriera. Ha scritto il testo dell‘Isola degli Sfigati, facendo un riferimento al format di Canale 5, gesto che non è per niente piaciuto alla conduttrice di allora, Simona Ventura.

La stessa, lo ha fortemente criticato per questo suo comportamento, definendolo molto incoerente, dato che prima ha insultato la trasmissione e poi ne è diventato un concorrente. Lui si è difeso, affermando che non è assolutamente vero il senso dato alla canzone, e che semplicemente si trattava di un’altra isola.

Adesso, dopo tanto tempo, cosa ha fatto? La sua partecipazione all’Isola risale al 2011, e dopo ha cercato di riprendersi il suo posto nel mondo della musica. Sfortunatamente, dopo una partecipazione al Festival di Sanremo andata male, e il lancio di Bouganville nel 2019, sembrerebbe stare un po’ delle retrovie della scena musicale.

Restando in tema di Isola dei Famosi sono spuntati nomi storici per gli opinionisti, allora, che state aspettando? Sintonizzatevi!