Il gesto che spiazza tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge: tutti scioccati al GF Vip

Miriana Trevisan e Soleil Sorge sono due delle protagoniste di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. La prima è una showgirl divenuta famosa per la sua partecipazione a Non è la Rai e la seconda è una influencer ed ex Uomini e Donne.

Le due donne, entrate a settembre, hanno sempre avuto un rapporto fatto di alti e bassi. Come dice Miriana, riescono a trovarsi solo nel momento del gioco e delle scherzo, ma non in situazioni più importanti.

Dopo la puntata di lunedì, però, arriva un confronto inimmaginabile. Il gesto tra le due infervora il web e spiazza tutti al GF Vip.

Scopriamo cosa è accaduto

Il gesto che spiazza al GF Vip tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge

La puntata di lunedì è stata veramente dura a causa anche della doppia eliminazione che ha colpito di sorpresa i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Tra quattro puntate scopriremo chi vincerà questa lunghissima edizione e al ballottaggio per l’eliminazione troviamo Antonio, Sophie, Giucas, Davide e Miriana.

Conclusa la puntata, i gieffini brindano alla loro sopravvivenza nella Casa e gli animi sono gioviali e contenti.

Un gesto, però, spiazza tutti i personaggi fuori e dentro al reality show.

Miriana e Soleil si avvicinano e iniziano a parlare per trovare finalmente un punto d’incontro. Nonostante la showgirl sia stata offesa dalla gieffina anche in puntata e tempo addietro avesse pianto e sbottato rivelando tutta la verità, adesso è contenta e vuole trovare la serenità.

Soleil, dal canto suo, viene smontata da Alfonso Signorini in diretta e sa che deve creare dei legami se vuole arrivare in finale.

“Vogliamo provare a fare pace?” domanda la Sorge a Miriana. Non vogliono diventare amiche, ma avere un rapporto sereno per convivere tranquillamente almeno fino alla fine del GF Vip.

Soleil e la gieffina non vanno d’accordo, ma hanno una loro complicità caratteriale.

“Spero porti a qualcosa di positivo” commenta l’ex volto di Uomini e Donne brindando alla loro trovata pace. Riuscirà a durare o meno? E, soprattutto, qualcuna di loro due lo sta facendo per strategia?

La vera domanda è: Miriana Trevisan e Soleil Sorge riusciranno a mantenere un rapporto tranquillo almeno per due settimane?

Il gesto appena avvenuto spiazza tutti e sorprende anche loro, secondo me. Speriamo che la pace duri al GF Vip