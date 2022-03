“Voglio un uomo come Giorgio Manetti”: la confessione della dama a Uomini e Donne

Giorgio Manetti resta l’uomo ideale di molte donne negli studi di Uomini e Donne: ora è Lei ad averci messo gli occhi addosso!

Giorgio Manetti non fa parte del Trono Over di Uomini e Donne da diversi anni, in quanto ha trovato l’amore al di fuori della trasmissione di successo di Maria De Filippi. Nonostante ciò la sua presenza, grazie a Gemma Galgani, è ancora viva nel cuore non solo dei telespettatori ma anche dei protagonisti dello show.

Una nuova dama del parterre, infatti, intervistata dal magazine ufficiale dedicato alla trasmissione, non ha avuto dubbio quando il suo interlocutore le ha chiesto di fare il nome di uno dei cavalieri del passato che potrebbe scatenare in lei un certo interesse ed ha fatto il suo nome.

Ma chi è la dama in questione? Lei è Giuliana Manfroncelli. Probabilmente il suo nome non vi dirà molto, ma vi rinfreschiamo subito la memoria. Giuliana è la dama che ha fatto breccia nel cuore di Biagio di Maro che voleva conoscerla a tutti i costi. Lei, però, ha soltanto trovato in lui attrazione fisica e niente di più e per questo motivo ha preferito mettere un freno alla loro conoscenza, ma sembrerebbe avere le idee chiare su che tipo di uomo farebbe al caso suo.

Uomini e Donne: Giorgio Manetti conquista Giuliana Manfroncelli!

Giuliana Manfroncelli, che è stata appoggiata da Tina Cipollari, che ha voluto vederci chiaro su due protagonisti del Trono Over, senza troppi giri di parole ha ammesso che Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani, è uno dei protagonisti che hanno preso parte al programma durante il corso di questi anni che più l’ha colpita e non solo per il suo aspetto, in quanto lo trova decisamente un uomo affascinante, ma anche per la sua personalità.

“Se c’è stato un cavaliere che mi ha colpita nelle passate edizioni del programma? Giorgio Manetti!” ha risposto senza alcun dubbio l’ex fiamma di Biagio, indicando il gabbiano più famoso del piccolo schermo degli italiani come sua eventuale scelta, fornendo anche il motivo di tale preferenza. “È un bellissimo uomo, simpatico, dall’intelligenza incredibile… sì un tipo così mi piacerebbe proprio tanto!“ ha ammesso senza girarci troppo intorno.

Giuliana di Uomini e Donne ha espresso la sua preferenza nei confronti di Giorgio Manetti, ma chissà che cosa ne penserà Gemma Galgani, a cui nulla sfugge, soprattutto per quanto riguarda le interviste rilasciate sul Magazine ufficiale dedicato alla trasmissione, visto che è sempre stata gelosa degli uomini che hanno fatto la sua corte.

Senza alcun dubbio le dichiarazioni della dama non passeranno inosservate e chi lo sa che magari, dopo questa rivelazione, qualcuno che somigli al bel gabbiano non provi a conquistare il suo cuore.