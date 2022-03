Grande Fratello Vip: salta fuori tutta la verità su Barù

Nella casa del Grande Fratello Vip Barù nelle settimane scorse si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere

I concorrenti della casa del Grande Fratello non sempre si rendono conto che tutto ciò che dicono passa in diretta e viene registrato. Talvolta, qualche espressione “di getto” o detta in modo confidenziale ottiene un effetto negativo. Ma spesso, i concorrenti effettuano veri e propri scivoloni, lasciandosi andare a frasi inopportune. Il regolamento punisce severamente espressioni offensive, discriminatorie e blasfeme. Esiste poi un limbo nel quale si rischia di combinare un guaio.

È il caso del “vippone” Barù, che ha proposito delle canzoni di Sanremo ha espresso una critica molto forte nei confronti di Noemi. All’epoca del Festival gli inquilini della casa hanno ascoltato in rassegna le canzoni di Sanremo: da lì è scaturito il commento negativo di Barù, che evidentemente non è un fan della cantante romana. “Le devono tagliare le corde vocali”, disse il concorrente commentando la canzone “Ti amo ma non lo so dire” di Noemi.

Grande Fratello, arriva il chiarimento dopo lo “scivolone” di Barù

Un’espressione non di certo elegante, seppur detta in un contesto leggero. Noemi, tramite i social, si disse dispiaciuta per queste parole (“Non si può piacere a tutti però perché tutta questa violenza?”), e lo stesso Barù ha provato a minimizzare. Ma negli ultimi giorni si è diffusa la voce che la cantante avesse diffidato il vippone. Un provvedimento legale a tutti gli effetti.

E non si sa come, la voce sembrava arrivata anche al diretto interessato, che a Jessica aveva detto di aver ricevuto una diffida da parte di una “signorina che canta”. A quel punto l’influencer Deianira Marzano ha fatto una storia per commentare l’accaduto. “E quindi è partita la diffida”, ma è arrivato prontamente il commento della stessa Noemi che ha scritto in modo inequivocabile “Fake News“, smentendo la notizia. Noi semmai ci chiediamo come Barù abbia saputo di questa “voce” che girava…