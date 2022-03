Quali sono i segni zodiacali più dispettosi? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più dispettosi. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più dispettosi, quelli che sono indomabili e ne combinano ogni giorno di tutti i colori. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più estroversi, quali sono i segni più crudeli in amore , quali sono i segni più pazienti e quali sono i segni più traditori. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco più dispettosi. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali più dispettosi

Acquario: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dell’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non accettano che i propri sentimenti o le proprie idee vengano messe in discussione. Quando accade qualcosa del genere, l’Acquario diventa molto dispettoso e sarà difficile evitare discussioni accese, anche in pubblico. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco va preso per il verso giusto se non si vuole passare l’intera giornata a litigare.

Leone: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono dispettose per natura. Il Leone fa i capricci se non ottiene tutto ciò che vuole, non ama essere contraddetto e ha l’esigenza di stare sempre al comando. È un leader nato ma va in crisi se non gli viene riconosciuto il suo carisma e la sua capacità di guidare un gruppo. Se tutto non va come previsto, il Leone diventa particolarmente irascibile e dispettoso nei confronti di tutti, finendo per litigare con chiunque provi a calmarlo.

Sagittario: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno del Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno sempre mille idee in testa. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco arriva a fare dei dispetti anche per questioni futili. A volte sembra quasi che vogliano scherzare ma in realtà lo fanno perché non vogliono essere distratti dalle loro attività più importanti. Entrare in sintonia con un Sagittario è piuttosto difficile, è necessario armarsi di tanta pazienza per provare a stargli dietro.