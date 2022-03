GF Vip daytime 2/3/22, volano stracci in diretta: il gieffino arriva al limite ed esplode

Al GF Vip il concorrente di Alfonso Signorini è arrivato al limite e subito dopo la diretta sono volati stracci.

Il daytime del GF Vip torna sul piccolo schermo degli italiani per mostrare loro che cosa succede tra i concorrenti di Alfonso Signorini durante la pausa tra un appuntamento in prima serata su canale 5 e l’altra. I vipponi non si stanno godendo a pieno questo momento, in quanto la tensione è alle stelle e l’ansia di arrivare alla finale si sente tutta.

Basti pensare, infatti, che mancano soltanto quattro puntate alla finale e lunedì scorso abbiamo assistito ad una doppia eliminazione a sorpresa, sarà così anche per la diretta prevista domani sera? Prima di quel momento però vediamo insieme che costa sta succedendo tra i concorrenti. L’appuntamento di oggi inizia subito con il botto mostrandoci Sophie Codegoni distrutta.

L’ex tronista di Uomini e Donne non si sarebbe mai aspettata l’uscita improvvisa di Alessandro Basciano, il suo fidato, che è rimasto vittima del televoto flash ed ha dovuto abbandonare il programma in maniera repentina. Miriana Trevisan, che lo aveva mandato al televoto, si è sentita in colpa ma la Codegoni l’ha subito rassicurata, affermando che fa parte del gioco e lei non deve assolutamente averi sensi di colpa a riguardo.

Manila Nazzaro ha rincuorato l’ex ragazza di Non è la Rai, affermando che anche lei al suo posto avrebbe fatto lo stesso nome perché da tempo Alessandro si stava isolando sempre di più.

Davide Silvestri una furia al GF Vip: duro sfogo contro Lulù

Da una storia “interrotta” si passa invece ad un ricongiungimento al Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Delia Duran e Jessica Selassiè. Le due si erano allontanate dopo che la moglie di Alex Belli si era avvicinata a Barù, ma ora ha voluto riporre le asce da guerra e provare a chiarire il loro rapporto.

Delia le ha fato preziosi suggerimenti, affermando che ora ha fatto troppo nei confronti del nipote di Costantino di Gherardesca ed ora se vuole sta a lui avvicinarsi e non deve sminuire in alcun modo la straordinaria persona che è. Jessica ha apprezzato e non poco questo gesto della Duran e qualcosa suggerisce che tra le due possa tornare il seno.

Nuvole in vista, invece, per Davide Silvestri che non ha apprezzato che Lulù Selassiè lo abbia nominato durante la scorsa puntata e sembra essere più intenzionato che mai a volersi vendicare nonostante sia stato un unico voto contro di lui e che non abbia nemmeno influito nell’arrivare al televoto. Lui però non l’accetta e vuole vendetta per il torto che ritiene di aver subito da parte sua, giudicandola poco sincera.

“Vuoi far credere che sei buona? Allora dimostralo, perché buona non sei“ ha commentato lui.