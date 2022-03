Uomini e Donne puntata 2/3/22, Maria lascia lo studio: il gesto di Tina è imperdonabile

By

A Uomini e Donne Maria De Filippi ha scelto di abbandonare gli studi dopo il gesto imperdonabile da parte di Tina Cipollari.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per una puntata ricca di emozioni, come amerebbe chiamarle Gemma Galgani. A proposito di lei, la puntata si apre con una bellissima sorpresa per la sua acerrima nemica Nadia.

La dama viene chiamata al centro dello studio con il cavaliere che sta conoscendo da qualche, quello sui cui aveva messo gli occhi anche la Galgani. Le cose tra loro proseguono a gonfie vele. Lei però ha ancora un pallino: sapere chi gli ha scritto il biglietto anonimo che gli è arrivato a San Valentino. Il cavaliere, infatti, ne ha ricevuti tre: uno scritto da lei, l’altro da Gemma Galgani e l’ultimo è rimasto in anonimato.

Maria spiega alla dama che chi ha scritto il biglietto non fa più parte della trasmissione, senza farne però il nome. Nadia accetta la risposta e va avanti, ma lui qui la coglie di sorpresa e le chiede di abbandonare il programma insieme. Lei resta senza parole ed accetta, ma è palese che non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere.

“Vedi, siamo a due” ha tuonato Tina Cipollari facendo riferimento che è la seconda rivale della Galgani che abbandona il programma dopo aver trovato l’amore.

Maria De Filippi recupera Pinuccia: l’uscita di scena a Uomini e Donne

La puntata prosegue con il Trono Over di Uomini e Donne. Si continua infatti con Alessandro e Pinuccia. Tina fa chiarezza sulla loro conoscenza. La dama però non reagisce bene ed abbandona lo studio affermando di non riuscire a sopportare le cattiverie dell’opinionista.

Maria De Filippi esce dallo studio in compagnia di Alessandro per recuperarla e la tranquillizza affermando che non deve dar peso alle parole di Tina e che deve pensare al suo percorso. Dopo la puntata lei e il cavaliere usciranno con i nuovi corteggiatori e poi decideranno se proseguire o meno con la loro conoscenza.

Si passa ad Ida ed Alessandro. La dama, nonostante lui l’abbia raggiunta a Brescia negli scorsi giorni, nutre ancora qualche dubbio nei suoi confronti in quanto ritiene abbiano due stili di vita completamente diversi in quanto lui la sera esce con gli amici, mentre lei resta a casa con suo figlio e per questo motivo gli chiede di capire che tipo di donna vuole al suo fianco.

Per lei viene un nuovo corteggiatore, ma non lo fa entrare. Insieme scelgono di darsi qualche giorno di tempo per capire se proseguire o meno con questa conoscenza.