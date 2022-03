Incidente al Grande Fratello Vip: colpo durissimo sul viso, panico in casa

Incidente al Grande Fratello Vip 2021: colpo durissimo al viso della vippona. In casa si scatena il panico e non mancano le lacrime.

Momenti di terrore nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per un incidente in piscina. Durante un momento di svago fatto di musica e di balli, un movimento involontario del braccio ha colpito in pieno viso una vippona. L’incidente ha scatenato il panico in casa sia per il dolore che ha immediatamente accusato la vippona che per quella che sarebbe stata la sua reazione.

Tutto è accaduto dopo l’aperitivo organizzato dal Grande Fratello Vip. Dopo aver cenato e aver ballato in casa, i vipponi si sono trasferiti in piscina dove le ragazze hanno cominciato a ballare e ad improvvisare coreografie. Un momento di totale leggerezza che, però, è stato spezzato da un incidente.

Grande Fratello Vip: incidente prima della puntata, la reazione della vippona

Belle, spensierate e allegre, Delia Duran, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Lulù e Jessica Selassiè hanno cantato e ballato in piscina. Mentre improvvisavano una coreografia, Soleil ha colpito con due gomitate Lulù che ha sentito immediatamente un forte dolore al labbro. La fidanzata di Manuel Bortuzzo è rientrata immediatamente in casa. Davanti allo specchio, guardando il labbro sanguinante e gonfio, si è lasciata andare alle lacrime.

“Mi sono fatta male, sì mi ha colpita. Aiutami Jessy. Io giovedì non posso essere in puntata”, ha esclamato Lulù in preda al panico. Jessica le ha immediatamente procurato del ghiaccio per fermare il gonfiore e Lulù, dopo la paura iniziale, si è immediatamente calmata. “Sì in effetti ha preso un colpo alla bocca, adesso è in bagno che cerca di lavarsi bene. Ha un labbro gigante, davvero grosso. Le è uscito tutto il sangue dalle labbra” – ha spiegato Jessica alle altre vippone per poi aggiungere – “Non è arrabbiata con Soleil. Era solo spaventata perchè teme di essere presa in giro per le labbra”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)

Tra Lulù e Soleil c’è, poi, stato anche un abbraccio e la Sorge ha provato a scherzare sull’accaduto facendo una battuta alla Selassiè. “Con un’altra botta le labbra sarebbero uguali”, ha ironizzato.

Lulù è così riuscita a sorprendere gli altri concorrenti del reality show che temevano in una reazione furiosa di Lulù nei confronti di Soleil che, a sua volta, ha spiazzato tutti, con una proposta a Miriana Trevisan.

Sole: “Se te la dai anche dall’altra parte la botta almeno è perfetto 😂#GfVip pic.twitter.com/HgikKejD1M — Kate (@TheKateryn) March 2, 2022

Anche il web hanno apprezzato la reazione di Lulù mentre ha mostrato meno gradimento per Davide Silvestri che ha giurato vendetta nei confronti di Lulù provocando la reazione di Manuel Bortuzzo.

Delia dice che a Lulu è uscito un bel livido e Iguana ride … ASSURDITÀ 🤦🏻‍♀️😳 #fairylu — trashtrash (@voglioilnulla) March 1, 2022

Come potete leggere dal tweet qui in alto, pare che Davide abbia riso di fronte al racconto di Delia Duran sull’incidente di Lulù. E domani sera potrebbe esserci un confronto proprio tra la Selassiè e Davide Silvestri.