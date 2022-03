5 curiosità (che non conoscevi) su Virginia Raffaele

Oggi vogliamo raccontarvi le cinque curiosità più stravaganti sulla splendida Virginia Raffaele, protagonista di LOL – Chi ride è fuori 2

Virginia Raffaele è nata a Roma il 27 settembre 1980. In questi giorni è stata protagonista della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori ma in questo articolo non troverete nessuno spoiler, quindi potete proseguire la vostra lettura in maniera serena. Proveniente da una famiglia di circensi, ha conseguito nel 1999 il diploma all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale.

Dopo aver preso parte a numerose produzioni con un ruolo di comparsa, ha iniziato a riscuotere un discreto successo tra il 2009 e il 2010 grazie alla sua eccellente capacità di imitare i personaggi famosi. In questi anni diventa molto famosa grazie alle imitazioni di personaggi del calibro di Belen Rodriguez, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Roberta Bruzzone.

Negli anni successivi ha lavorato a diverse produzioni televisive e teatrali di successo. Nel 2016 Carlo Conti la sceglie come co-conduttrice della 66° edizione del Festival di Sanremo. Le sue performance sul palco dell’Ariston conquistano definitivamente il pubblico, che non smette più di seguirla in tutti i suoi progetti successivi. Oggi scoprire le cinque curiosità più divertenti che riguardano Virginia Raffaele, nel cast della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori.

5 curiosità su Virginia Raffaele

Il portafortuna: Virginia ha un portafortuna, si tratta di un calzino che conserva sin da quando era bambina ed il suo sogno era quello di diventare ballerina, anche se poi ha preferito seguire la sua vena comica.