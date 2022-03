Oroscopo 3 marzo 2022, parola d’ordine: Amore! Top Ariete, flop Pesci

Benvenuti al consueto appuntamento con l’Oroscopo di Instanews, oggi nel cielo si parla di amore! Le Case Celesti verranno fortemente condizionate da due transiti: Congiunzione Mercurio-Saturno e Sestile Sole-Urano! I pensieri saranno tanti a viaggeranno alla velocità della luce.

Proprio per questo è bene consigliare in quale direzione porli. I segni fortunati e gli sfortunati vivranno una serie di eventi di una certa intensità. Il firmamento è ricco di misteri, ma analizzarli e cercare di capire come accrescere la propria spiritualità, è un passo importante. Così, con l’Oroscopo di oggi parleremo di riflessione e idee, i due cardini di una giornata che favorisce l’amore! Come? Te lo spiego subito.

Innanzitutto, cosa sono la Congiunzione e il Sestile? Facendo un piccolo ripasso, è bene dire che si tratta di due posizionamenti generati da transiti, che in astrologia assumono il nome di Aspetti dei Pianeti.

Quando c’è la Congiunzione, gli Astri sono posti ad un stessa distanza tra loro, condizione che favorisce il dialogo. Mentre con il Sestile, si ha a che fare con una divisione in circa 6 parti del cielo dello Zodiaco, con pianeti che distano a 60° tra loro. Quest’ultimo movimento, genera dei turbolenti cambiamenti, specialmente in relazione alle caratteristiche degli Astri in gioco.

Così, nel primo caso avremo dei pensieri che viaggeranno alla velocità della luce. Mercurio e Saturno sono rispettivamente il pianeta della riflessione e del rigore della ragione. Quindi, è proprio da loro che i segni prenderanno linfa vitale per ragionare al meglio su questioni importanti.

Invece, con il Sestile Sole-Urano avremo una carica di entusiasmo fondamentale! Diciamo che mancava proprio quell’energia per permettere alle Case Celesti di raggiungere appieno i loro sogni.

Razionalità e irrazionalità cozzano? Non proprio, nel concreto ci saranno delle sfide da affrontare, ma ognuno, anche i più sfortunati, sapranno coglierle il meglio.

Oroscopo, che giornata per l’Ariete, l’amore è alle stelle

Partiamo con una squadra a dir poco adrenalinica: Ariete, Leone e Capricorno! Lo possiamo dire, abbiamo a che fare con tre teste dure, ma senza dubbio sono dei vincenti, specialmente quando la situazione diventa difficile. Fuoco, ancora fuoco e terra, sono i loro rispettivi elementi, i quali sapranno sfruttarli molto bene. Se sei dei Gemelli sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo con il guerriero per eccellenza, l’Ariete. Che tu sia un lottatore imbattibile lo sappiamo, anche perché hai soltanto vissuto rogne per ora. Finalmente oggi l‘amore sarà il tuo cavallo di battaglia, perché in coppia vivrai dei momenti intensi che ti faranno battere il cuore. Se sei single ci saranno buone possibilità di raggiungere il tuo sogno. Consigli: Congiunzione e Sestile ti daranno la possibilità di applicare le tue abilità intellettive e lo spirito d’ingegno che ti caratterizza, mettilo in pratica al lavoro, non ti batterà nessuno.

Passiamo al Leone, il Re dello Zodiaco ha ripreso a ruggire. Che i primi due mesi dell’anno siano stati ostici, non lo possiamo negare. Avrai la possibilità di crescere nel mondo del lavoro, mentre in amore sarai ben disposto alle avventure. Consigli: i transiti ti daranno quel rigore di logica che a volte manca, proprio per la tua emotività ed impulsività. Approfittane il più possibile, vedrai che andrà bene, credi in te stesso e non farti abbattere da piccoli disguidi.

Che dire del Capricorno, l’organizzatore dello Zodiaco più duro che ci sia? La lealtà è senza dubbio un punto a tuo favore, ma cerca di essere più flessibile. Al lavoro vivrai l’occasione migliore dell’ultimo periodo, ma anche in amore, perché farai un incontro che ti farà battere il cuore. Consigli: i moti generano in te entusiasmo e voglia di crescere, prendi con positività anche le piccole sfide, per fare un passo dopo l’altro, una crescita sensazionale.

Pessima giornata per il segno dei Pesci!

Niente di bello per il segno più romantico che ci sia, il Pesci, stessa sorte per Aquario e Sagittario. Acqua, aria e fuoco sono i vostri elementi naturali, purtroppo non saprete sfruttarli al massimo, perché vi farete prendere dall’emozione nella giornata di oggi. L’Oroscopo ha delle previsioni difficili da digerire, ma con qualche consiglio potete farcela. Se sei del Toro sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dall’Aquario, folle quanto basta per sconvolgere la situazione in soli cinque minuti. La pazzia e la genialità vanno bene, ma non quando dovresti mantenere un atteggiamento logico. Ogni situazione ha le sue esigenze, se sei impulsivo quando non devi, allora non finirà bene, specialmente in amore. Al lavoro sarai concentrato e diretto, ma hai bisogno di calma. Consigli: tra essere entusiasti e nervosi c’è differenza, fai attenzione.

Passiamo al Sagittario, la freccia più ottimista dello Zodiaco è caduta nel baratro. Brutta situazione in amore, ti farai prendere da gelosie e malumori inutili, e le conseguenze non saranno ottime. Perché farai delle scaramucce che avranno conseguenze terribili. Al lavoro mantieni la calma, ci sono cambiamenti. Consigli: gli astri sono in movimento, la logica e l’entusiasmo non ti toccano, cerca di trarre il meglio dalle situazioni.

Infine, concludiamo l’Oroscopo con il segno dei Pesci, il più sfortunato. L’amore non va per niente bene, perché hai perso di vista quali sono i tuoi principi e stai cadendo in una relazione che non ti fa stare bene. Ci sono troppe divergenze di opinioni con il partner, mentre i single si sentono persi. Al lavoro sfrutta la logica e la creatività grazie ai transiti e alla tua arma vincente. Consigli: l’entusiasmo sarà tanto, approfittane per vederci chiaro.