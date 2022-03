Scontro a distanza tra ex vipponi: “Chissà con chi sei ora”. Bufera sul web

Le notizie sul reality più controverso non cessano mai di arrivare, e il pubblico a casa non può più farne a meno. Il Grande Fratello Vip di quest’anno è all’insegna delle faide tra concorrenti, ed è proprio tra due ex vipponi che scatta la scintilla. Il fuoco della rivalsa è acceso, ecco il botta e risposta che ha incendiato il web.

Ognuno ha il suo beniamino, infatti una volta che questo è fuori dai giochi, diviene comunque una fonte di intrattenimento nei social media. Soprattutto c’è chi tra gli ex concorrenti non perde occasione per far parlare di sé. I vipponi sono pronti a cavalcare anche l’onda mediatica dello scontro sul web, e i fan hanno già deciso a quale schieramento appartenere. Così, tra una risposta e l’altra, noi non possiamo non raccontarvi quanto accaduto nei tempi recenti.

La saga del Grande Fratello Vip di quest’anno è la più controversa di sempre. Tra un battibecco e l’altro, la situazione è davvero degenerata. La ragione? Sarà che c’è troppa carne sul fuoco, oppure qualche concorrente sta davvero cavalcando qualsiasi onda pur di rimanere al centro della scena?

Quello che è certo è che si tratta di due ex vipponi che sono molto chiacchierati sul web. C’è chi si schiera dalla parte di uno e chi dell’altro, perché i Tweet parlano chiaro, non ci sono inganni che possono nascondere quanto accaduto.

Così, siamo pronti per aggiornarvi degli ultimi avvenimenti sullo scontro più atteso dal pubblico a casa. Ecco la discussione per intero!

GF Vip: aggiornamenti sullo scontro tra ex vipponi

Come se non bastasse, all’interno della casa del GF Vip ne accadono di ogni. Eravate a conoscenza del due di picche che nessuno si sarebbe mai aspettato? Diciamo che i colpi di scena non mancano, e con le affermazioni di oggi sarà ancora più evidente quanto sia dentro che fuori la casa, le dinamiche continuano ad evolversi velocemente. Siete pronti per conoscere i dettagli dello scontro più atteso?

Questo è solo un estratto, ma l’aria minacciosa di Alex Belli si incontra/scontra con la maturità di un ragazzo di soli 23 anni, Antonio Medugno. Entrambi sono molto discussi, ma il comportamento del giovane “Tik Tokio” come lo sbeffeggia Belli sul web, ha letteralmente incendiato il web perché la risposta all’attacco è stata molto apprezzata.

Ecco la discussione per intero, inizia a sferrare il primo colpo l’attore, che dice:

“Caro Tik Tokio, sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio. Ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare. Vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia.”

Un’affermazione che è stata poco gradita dal web, che non crede per niente all’attore che ormai ne ha dette di ogni, ma anche dallo stesso influencer che non le manda a dire, dicendo:

“La tua donna solo quando ti fa comodo… Chissà senza la tua donna con chi sei ora.”

In poche e semplici parole, lo smonta! Inutile dire che la maggior parte del web ha apprezzato il comportamento e le parole del ragazzo, il quale nonostante la sua giovane età si è rivelato un personaggio maturo e forte, anche perché non ha mai avuto paura di mostrarsi per com’è.

Non è la sola faida in atto, è in corso una vera guerra tra due gieffine, incredibili le affermazioni fatte! In attesa dello scontro in diretta e del ritorno di Belli, attendiamo ulteriori aggiornamenti, restiamo sintonizzati!