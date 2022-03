Rompicapo per geni: riesci a risolvere la combinazione numerica?

Passare del tempo sui nostri smartphone e apparecchi elettronici potrebbe essere molto più produttivo se lo si passasse risolvendo un rompicapo come questo. Si tratta di essere davvero dei geni, oppure soltanto di applicarsi? La verità la troverai alla fine dell’articolo, nel frattempo: mettiti in gioco!

Risolvere indovinelli del genere è un ottimo passatempo, specialmente se ogni tanto si vuole evadere dalla realtà sempre più stressante. Sai che risolvendo questo rompicapo potrai migliorare le tue competenze logiche? Sì, perché non si tratta soltanto di saper mettere in successione i numeri e realizzare chissà quali calcoli, ma di essere un abile stratega, perché l’organizzazione è tutto! Ho già detto troppo, se si tratta di essere geni o meno, ti lancio questa sfida, vediamo se sarai imbattibile.

Innanzitutto, per trovare la soluzione ad un rompicapo per soli geni, è necessario avere sotto controllo la situazione. Di cosa si sta parlando? Di numeri, i quali possono confondere proprio per i loro posizionamenti. Non stiamo parlando di sole cifre, ma di riuscire a mettere nel modo giusto i valori calcolati, hai capito cosa intendo?

L’obiettivo è trovare la soluzione: cosa bisogna accostare al valore 91? Inizia a metterti in gioco, perché sono sicura che ci vorrà del tempo prima che tu risolva l’enigma. In ogni caso, alla fine del pezzo, troverai la soluzione, ma ricorda una cosa.

Se sbircerai, la vittoria sarà sempre la mia! Allora, che aspetti?

Rompicapo per geni, ecco la soluzione che non ti aspetti!

Allora, che ne pensi della soluzione, ti ho fregato, oppure sei stato bravo da solo? La risposta lascia di stucco, perché chissà quali calcoli avrai realizzato. In realtà, è molto più semplice del previsto, anche perché bastava metterci un po’ di logica. Già dicendoti la parola “organizzazione” ti avevo dato un ottimo suggerimento, se non consigliato proprio la soluzione!

La risposta corretta è: 1010! Il motivo?

Osservando gli altri calcoli e valori sopra realizzati, non si tratta di un’equivalenza nel vero senso della parola. Ma di un giochino che ti avrebbe tratto in inganno, perché se vedi tutte le altre cifre, si tratta di: somme e ripetizioni.

Il primo valore è 21 che è uguale a 33, perché si somma 2+1, per poi ripetere il risultato, che è 3, due volte. Quindi, la soluzione corretta è 21= 33! Stessa cosa per tutti gli altri calcoli, fino a giungere all’ultimo che è il mancante, il quale è 91= (9+1) accostato a (9+1), così da essere: 91=1010!

Allora, che stai aspettando a metterti in gioco? Ci vediamo al prossimo indovinello.