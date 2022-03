Amici 21 Serale: quando inizia, allievi, giudici. Tutto quello che c’è da sapere

By

Sempre più vicina l’attesa fase del “serale” della 21esima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi che si prepara a tornare con la programmazione del sabato sera

Finalmente la 21esima edizione di “Amici” si prepara al passaggio al “Serale” ed entrerà nel vivo. Si tratta della fase finale del noto talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Dopo questi lunghi mesi di fasi preliminari e l’appuntamento della domenica pomeriggio, si fa sul serio con il vero e proprio show del sabato sera, che prenderà il posto in programmazione di “C’è posta per te”.

Siamo, praticamente, al giro di boa, e i professori si apprestano a consegnare le famigerate “maglie“. Vale a dire la scelta dei ragazzi finalisti. Tra loro, infatti, verrà fuori il vincitore di questa edizione. Come sempre, si sfideranno ballerini e cantanti, che si esibiranno in canzoni e coreografie di ogni tipo. La difficoltà è in crescendo e i ragazzi dovranno mettersi alla prova.

Amici 21, il “Serale” si avvicina: tutto quello che sta per succedere

Le indiscrezioni sullo staff definitivo del “Serale” sono ancora tante, ma si parla di un ritorno di Stefano De Martino nel ruolo di giudice, mentre Stephan Jamy va verso la conferma nel ruolo di direttore artistico. Secondo il sito davidemaggio.it, la data ufficiale della prima puntata del Serale è il 19 marzo. In questo senso, però, si attende la conferma di Canale 5, che al momento non c’è visto che gli spot non sono ancora partiti.

Il portale assicura che le puntate saranno nove, e che con quelle del sabato sera si interromperanno le puntate domenicali. La finale, quindi, sarebbe sabato 14 maggio, eppure in quella data c’è l’attesa finale dell’Eurovision Song Contest. Difficile che Amici scelga di scontrarsi con questo grande evento, è quindi probabile che ci sarà uno spostamento dell’ultima puntata, forse al giorno dopo: domenica 15 maggio.