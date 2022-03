I colpi di scena non mancano, specialmente quando si ha a che fare con i sentimento e l’amore. Uomini e Donne è sempre aggiornato, infatti non manca in una sola puntata la possibilità di informare il pubblico a casa degli ultimi avvenimenti più importanti. La dama è la protagonista della notizia di oggi.

La dama decide di confessare qualcosa di personale, e soprattutto inedito. Ancora non si era lasciata andare ad un racconto del genere, e il magazine ufficiale di Uomini e Donne ha appuntato tutto, non tralasciando alcun dettaglio. Oggi analizzeremo nello specifico le sue dure parole, e la fragilità di una donna che ha fatto di tutto per realizzare un percorso diretto al raggiungimento del suo sogno d’amore.

Il viaggio dei sentimenti continua imperterrito, ma per alcuni ci sono delle battute d’arresto. Pause di riflessione o scogli insormontabili da oltrepassare? La dama di Uomini e Donne è la vera protagonista della notizia di oggi. Non si tratta soltanto di raccontare quanto le è accaduto, piuttosto significa cercare di analizzare come gli eventi la condizionino, e la verità sulla sofferenza provata.

Ricordi, malumori e paure fanno irruzione, per non parlare della nuova delusione che l’ha colpita come un fulmine a ciel sereno. L’amore è il sentimento più potente che ci sia, fa bene, ma sa anche fare del male.

Il racconto della donna sconvolge tutti, anche perché questi dettagli non erano ancora venuti fuori, e adesso siamo qui per parlarne.

Uomini e Donne: la dama racconta la verità

L’amore non è bello se non è litigherello, ma le continue delusioni da parte dei partner su cui si hanno tante aspettative, butterebbero giù anche la persona più forte. Di recente, il dating show di Uomini e Donne è stato protagonista di uno scandalo in diretta, situazione che ha fatto non poco sconvolgere il pubblico. Come se non bastasse, la notizia della dama non può che accentuare questo stato d’animo per i telespettatori, incredibili rivelazioni.

Si tratta della bella e sfortunata Ida Platano, e di tre compagni che hanno intrapreso con lei il percorso a Uomini e Donne, per poi deluderla. I loro sono sono: l’ex compagno Riccardo Guarnieri, l’ultima frequentazione che l’ha distrutta, Alessandro Vicinanza, e infine colui con il quale è stata più volte giudicata negativamente, Armando Incarnato.

Le parole dichiarate fanno chiarezza su quello che davvero prova e sulla natura del rapporto che ha con questi tre men. Il primo, Guarnieri, è l’ex dal quale si è dovuta prendere una bella pausa, perché l’ha fatta terribilmente soffrire. Così, inizia a frequentare Vicinanza, il quale però ha innescato dei ricordi tristi. Ecco quanto rivelato:

“Alcune paure si sono risvegliate. Ora come ora penso che chi si avvicina a me non abbia voglia di fare sul serio, e questa cosa mi blocca in determinate cose. I timore che sento però non mi rispecchiano: sono una persona che in una conoscenza parte di cuore, subito a mille. Ora, invece, è subentrata una parte di ragione che mi porta a frenarmi. In questo momento sto frequentando Alessandro e ho le mie paure, ma dovessi innamorarmi di lui tutti i miei timore sparirebbero, compreso quello della distanza. Per amore io fare di tutto, perché quando sono innamorata non ragiono più.

Non mi fido ancora, ho bisogno di avere qualche piccola sicurezza, anche se poi le sicurezze in amore non ci sono mai. Dare un nome a cosa provo per Alessandro è molto complesso. Posso parlare di sensazioni perché quando sto con lui mi sento leggera e spensierata. Percepisco che qualcosa si sta aprendo e questa cosa mi fa paura. Quello che so è che con Alessandro sto veramente bene.”

Insomma, parole forti! Poi continua il discorso su Incarnato, personaggio per cui prova una certa complicità ed attrazione, e conclude dicendo:

“Armando Incarnato? Quello che posso dirle è che tra noi c’è tanta complicità e feeling. Armando riesce a leggermi dentro e per lui provo un bene indefinibile, ma totalmente privo di malizia. Quando lo guardo gli auguro sempre che trovi la donna che ci possa essere per lui.”

In attesa di ulteriori aggiornati sulle relazioni della Dama più amata di Uomini e Donne, restiamo aggiornati per le prossime novità.