Gemma Galgani esagera a Uomini e Donne: scoppia lo scandalo in studio

Scandalo a Uomini e Donne: Gemma Galgani esagera in studio

Gemma Galgani è sicuramente la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. La dama torinese si trova nel dating show dal 2010 ed è ancora alla ricerca della sua anima gemella.

Sognatrice, romantica, ma anche sensuale, Gemma conosce le sue armi di seduzione e spera di trovare un cavaliere ad hoc per lei.

Ma ecco lo scandalo! La Galgani esagera nello studio di Uomini e Donne e Tina commenta tutto. Scopriamo cosa è accaduto

Scandalo a Uomini e Donne: Gemma Galgani esagerata in studio

Gemma Galgani fa una richiesta particolare alla produzione di Uomini e Donne: vuole mostrare ai suoi spasimanti come sarebbe vivere con lei.

Le prime scene mostrano la dama torinese che si muove per la città in bicicletta canticchiando e guardando i fiori nel parco. Arrivata a destinazione, Gemma si concede un picnic mangiando un panino.

Poi la location si sposta sul mare, perché Gemma ama vedere il tramonto sulla spiaggia e racconta della sua voglia di trovare l’anima gemella emozionandosi.

Dopo aver corso con l’aquilone, Gemma cambia totalmente look. Un vestito rosso di pizzo le cinge il corpo e un rossetto rosso le incornicia il sorriso. La dama è pronta per la cena, ma anche per il dolce in camera da letto.

Ecco che la Galgani si mostra in un intimo tutto nero e gioca sul letto esprimendo la sua sensualità.

La dama non si trovava in studio quando hanno mostrato queste immagini, mentre i fedeli opinionisti Gianni e Tina sono pronti per commentare tutto quello che hanno visto.

“Ma una donna della sua età che si ancora ogni giorno per cercare l’uomo della vita, possibile si metta a fare questa scena” commenta bruscamente la Cipollari e aggiunge: “E’ una disperata, il modo in cui cerca l’amore… E basta, è ridicola“.

Secondo Tina, Gemma esagera e il il video le porta tanto scandalo.

A difendere la dama, però, ci pensa la federe amica Ida Platano. Secondo lei è proprio bello questo fatto che Gemma non smetta mai di credere nell’amore. Non esiste un’età in cui devi smettere di amare e di sognare.

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne, poi invita in studio la protagonista del video e le chiede il motivo della sua scelta.

“Ho fatto questo video per farmi conoscere nella mia essenza. Avevo veramente bisogno di farmi conoscere nella mia totalità per le persone che mi vedono, non sono come vogliono farmi passare” commenta Gemma e conclude: “La parte sensuale? L’amore non ha un’età anagrafica“.

Dopo la doccia fredda e sorprendente che ha ricevuto nella scorsa puntata, Gemma ha ritrovato la forza e la voglia di ributtarsi. Anche perché sua sorella ha svelato tutta la verità su Uomini e Donne e la dama si sente più sicura di sé.

La Galgani ha nel suo mirino un uomo più giovane di lei che si trova nel parterre maschile del format. Si tratta di Nicolò che accetta molto volentieri la richiesta di ballare con lei.

Tina, con la risposta sempre pronta, lancia la stoccata: “Nicolò ricorda: dopo questo ballo tu già sarai accoppiato con lei“.

Gemma Galgani è un’inguaribile romantica, ma ama anche fare scandalo. Secondo Tina, la dama esagera vista la sua età, ma il pubblico e Gianni non sono d’accordo.

Uomini e Donne non sarebbe lo stesso senza il modo di vivere la vita della dama torinese