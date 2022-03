Manila Nazzaro massacrata: il duro affronto arriva da Lui!

Il duro affronto a Manila Nazzaro: massacrata da Lui!

Manila Nazzaro è una delle concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip. Vincitrice di Miss Italia 1999, la donna è entrata a settembre nel reality show e si è sempre data da fare nella Casa sia nelle pulizie, ma anche nel comprendere le varie indole dei coinquilini.

Si è spesa per tutti e non sempre ha ricevuto lo stesso occhio di riguardo dai suoi amici. Manila all’inizio del suo percorso aveva delle preferenze per alcuni concorrenti, ma adesso ha cambiato rotta.

La Nazzaro è molto amata fuori dalla Casa, ma un concorrente non la pensa in egual modo. La gieffina riceve un duro affronto e viene massacrata proprio da Lui, ma scopriamo insieme di chi si tratta e cosa ha rivelato

Il duro affronto a Manila Nazzaro: massacrata da Kabir Bedi

Kabir Bedi, ex volto di Sandokan, entra nella Casa del Grande Fratello Vip a gara già iniziata. Silenzioso, ma saggio, l’uomo non ha trovato molta complicità con Manila.

Da quando l’ex gieffino ha notato che la Nazzaro non gli preparava da mangiare come faceva per Katia e Giucas, Kabir ha rivalutato la donna e non ha usato molte parole d’amore per lei.

L’ha definita falsa, disperata e ipocrita e ovviamente Manila si è sentita molto offesa dopo queste parole.

L’ex Miss Italia ha cambiato idea nei confronti di Lei, ma con Kabir è chiusa ufficialmente.

Il pubblico lo elimina dal gioco due settimane fa e il magazine Chi invita Bedi per parlare del suo percorso al GF Vip. L’ex concorrente non perde tempo e lancia il duro affronto.

“Con Manila non ho avuto un buon rapporto, perché pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo. Io penso che lei sia disperata e pronta a tutto pur di vincere” affonda il colpo Kabir e aggiunge giustificandosi: “Ma questa è solo una mia impressione dopo aver visto il suo comportamento“.

Kabir Bedi scatena la polemica nel mondo del web e continua con la sua intervista. L’attore massacra Manila: “Se sono uscito per colpa della nostra lite? E’ possibile. Lei ha detto tante cose alle mie spalle che ho sentito dopo essere uscito, ma non so quale sia stato l’impatto di quella discussione che ho avuto con lei“.

“Da questa esperienza, comunque, ho imparato una cosa. Come dice un vecchio proverbio: ‘Mai lottare contro un maiale, entrambi si sporcheranno, ma il maiale si divertirà‘” commenta duramente Kabir e conclude ironicamente: “E voglio chiudere senza un bacio“.

L’allusione finale si lega al bacio di Giuda che l’ex gieffino dice di aver ricevuto da Manila.

L’ex Sandokan ha sempre speso parole poco carine nei confronti della gieffina. Anche in un scorsa puntata l’attore usa questo linguaggio per salutare i suoi amici nella Casa: “Mi mancano tutti e tra i ragazzi della Casa l’unica che non mi piace è Manila Nazzaro. Non soltanto per il bacio di Giuda che mi ha dato, ma perché è falsa e tradisce, era amica di Soleil e l’ha tradita, poi l’ha fatto anche con Katia Ricciarelli“.

Kabir sicuramente è un buon uomo ma al #GFVIP è stato un’amara delusione Non si è mai dissociato dalle cose abominevoli dette da Katia e ha trattato molto male Manila, altro che umanità #VERISSIMO — *Marisa* (@Maryss84) FEBRUARY 27, 2022

Kabir Bedi lancia il duro affronto a Manila Nazzaro che viene massacrata. I due non riescono proprio ad incontrarsi. Io non ho ancora ben capito tutto questo astio da parte dell’attore, ma si vede che avrà le sue buone ragioni.

Chissà se la gieffina risponderà o meno a queste provocazioni nelle prossime puntate. Per saperlo non ci resta che continuare a seguire il GF Vip