E’ stata la vincitrice più amata del Grande Fratello: ecco com’è e cosa fa oggi

Ha vinto il Grande Fratello, quando era “non vip”, ed ebbe un grandissimo successo entrando nel cuore del pubblico. Si è fatta conoscere in questo modo nel mondo dello spettacolo e i suoi fan speravano che potesse proseguire la sua carriera in quesro ambito, ma così non è stato. La sua vita è cambiata, anche se tutti possono seguirla sui social ed essere aggiornati su cosa sta facendo adesso.

La bella notizia è arrivata da poco, visto che ha annunciato di essere incinta. Si tratta di un maschietto e i suoi followers si sono mostrati davvero felici. Non si conosce il nome del piccolo, ma lei ha inviato una foto condividendo con tutti il nuovo arrivo. “Ecco il mio piccolo grande amore”, ha scritto nella didascalia. Lei ha 28 anni e ha vinto il Grande Fratello 14, per la precisione l’edizione del 2015, prima che il reality si assestasse sulla formula “vip”.

L’ex vincitrice del Grande Fratello ha dato un bellissimo annuncio

Oggi è fidanzata, il suo compagno di chiama Cristian Picilli. Lui è un farmacista, lo stesso ambito lavorativo in cui si è buttata lei, Federica Lepanto. Tra loro due c’è una grossa differenza di età, visto che lui ha 17 anni in più rispetto a lei. Entrambi sono originari della provincia di Salerno, e più precisamente di Agropoli: una bella località di mare. Si sono messi insieme nel 2019, anche se erano conoscenti già da tempo. Non si sono sposati, ma il matrimonio prima o poi dovrebbe arrivare: insomma, fa parte dei progetti della coppia.

Nella casa, invece, lei ha avuto una love story con Alessandro Calabrese, ma che poi non ha avuto seguito. Dopo l’esperienza nel reality abbiamo visto la Lepanto anche a Temptation Island: ebbe il ruolo di tentatrice nei confronti di Massimo Colantoni, ma tra i due non è mai scoccato nulla. Fu quella l’ultima sua esperienza in tv, visto che oggi si dedica con passione al lavoro di infermiera.